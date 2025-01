Abercrombie & Fitch verhoogt verkoopdoelen

Abercrombie & Fitch verwacht het jaar af te sluiten met een netto-omzetgroei van ongeveer 15 procent en een sterke operationele marge van eveneens 15 procent. Dit ligt iets hoger dan de eerdere verwachting van een omzetstijging tussen 14 en 15 procent, zo blijkt uit een financieel verslag.

Samenvatting Abercrombie & Fitch verwacht een netto-omzetgroei van 15 procent en een even sterke operationele marge voor het jaar, waarmee eerdere verwachtingen worden overtroffen.

De verkopen tijdens de feestdagen lieten een aanzienlijke stijging zien, voortbouwend op een stijging van 21 procent in dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijf verwacht zijn financiële doelstellingen, zoals beschreven in het 'Always Forward Plan 2025', te overtreffen met bijgewerkte voorspellingen voor 2024.

De verkopen van het Amerikaanse modebedrijf, bekend van de merken Abercrombie en Hollister, stijgen tijdens de feestdagen dit jaar opnieuw, na een toename van 21 procent in dezelfde periode vorig jaar. De verwachte jaarlijkse omzetgroei blijft in lijn met vorig jaar, toen de inkomsten met 16 procent stegen.

Fran Horowitz, CEO van Abercrombie & Fitch, licht toe: “Tijdens fiscaal december behalen we een recordomzet op kwartaalbasis, waarmee we de verwachtingen van november overtreffen. De totale netto-omzetgroei wordt gedreven door sterke vergelijkbare verkopen in verschillende regio’s en merken tijdens de feestdagen.”

Met de geüpdatete vooruitzichten voor 2024 verwacht het bedrijf de financiële doelen van het ‘Always Forward Plan 2025’ (een strategisch plan van Abercrombie & Fitch om duurzame groei en winst te realiseren, klanten wereldwijd te winnen, en de aandeelhouderswaarde te verhogen) ruimschoots te overtreffen.

“In 2025 richten we ons op duurzame, winstgevende groei door onze strategieën te implementeren die wereldwijd klanten aantrekken en behouden. We benutten onze gezonde margestructuur en balans om de operationele inkomsten en winst per aandeel sneller te laten groeien dan de verkopen. Zo willen we de aandeelhouderswaarde op lange termijn maximaliseren,” voegt Horowitz toe.