Abercrombie & Fitch verlaagt winstverwachting ondanks omzetrecord in het eerste kwartaal

De Amerikaanse kledingaanbieder Abercrombie & Fitch Co. zag de omzet ook in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025/26 flink stijgen, maar moest een winstdaling incasseren. Hoewel de actuele cijfers, die het bedrijf vandaag presenteerde, de verwachtingen overtroffen, verlaagde het management de winstprognoses voor het hele jaar.

Het merk Hollister stimuleert de omzetontwikkeling

In het eerste kwartaal, dat eindigde op 3 mei, bedroeg de concernomzet bijna 1,1 miljard dollar (970 miljoen euro). Dit komt overeen met een stijging van acht procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het concern dankte het nieuwe omzetrecord aan een plus van 22 procent tot 549,4 miljoen dollar in de divisie Hollister. De groei was voldoende om een min van vier procent tot 547,9 miljoen dollar in het segment Abercrombie ruimschoots te compenseren.

Alle marktregio's droegen bij aan de sterke groei van de concernomzet. In Amerika stegen de opbrengsten met zeven procent tot 874,8 miljoen dollar, in de regio EMEA, die Europa, het Midden-Oosten en Afrika omvat, stegen ze met 12 procent tot 185,0 miljoen dollar en in de regio Azië-Pacific met vijf procent tot 37,5 miljoen dollar.

Het management corrigeert de winstdoelen naar beneden

Hogere kosten zorgden er echter voor dat de winst het niveau van het voorgaande jaar niet haalde. Zo daalde het bedrijfsresultaat met 22 procent tot 101,5 miljoen dollar. De nettowinst, die toerekenbaar is aan de aandeelhouders, daalde met 29 procent tot 80,4 miljoen dollar, maar lag daarmee boven de verwachtingen van het bedrijf.

Op basis van de meest recente ontwikkelingen en de actuele douane- en belastingtarieven heeft het management de jaarprognoses bijgesteld. Het bedrijf rekent nu voor 2025/26 met een omzetplus van drie tot zes procent, terwijl eerder een groei van drie tot vijf procent werd verwacht.

De prognose voor de operationele marge, die tot nu toe op 14 tot 15 procent lag, werd echter verlaagd tot 12,5 tot 13,5 procent. Het concern rekent nu nog maar met een winst per aandeel van 9,50 tot 10,50 dollar, terwijl eerder 10,40 tot 11,40 dollar in het vooruitzicht werd gesteld.