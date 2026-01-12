Abercrombie & Fitch verwacht recordomzet ondanks aangepaste vooruitzichten voor 2025

Abercrombie & Fitch Co. geeft een bedrijfsupdate voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2025. De cijfers wijzen op een periode van recordprestaties, gebalanceerd door veranderende handelsuitdagingen.

Volgens directeur Fran Horowitz hanteert het bedrijf gedurende het hele feestseizoen een sterke offensieve strategie. Dit resulteert in recordnetto-omzet tot en met december. De groei is opmerkelijk evenwichtig verdeeld over alle regio's, merken en kanalen. Het merk Hollister koerst af op een netto-omzetgroei van rond de 15 procent voor het volledige jaar. De Abercrombie-merken verwachten een lage enkelcijferige groei in het vierde kwartaal, na de recordresultaten van vorig jaar.

Voor het volledige boekjaar 2025 verwacht de retailer nu een netto-omzetgroei van minimaal 6 procent. Dit is een lichte aanscherping ten opzichte van de eerdere bandbreedte van 6 tot 7 procent. De operationele marge komt naar verwachting uit op ongeveer 13 procent.

Specifiek voor het vierde kwartaal verwacht Abercrombie & Fitch een netto-omzetgroei van ongeveer 5 procent, het midden van de eerdere bandbreedte van 4 tot 6 procent. De operationele marges voor deze periode blijven naar verwachting stabiel op ongeveer veertien procent. De verwaterde winst per aandeel ligt tussen 3,50 en 3,60 dollar. Om het langetermijnsucces en de aandeelhouderswaarde te versterken, bevestigt het bedrijf op koers te liggen voor circa 450 miljoen dollar aan aandeleninkoop voor het volledige jaar. Hiervan vindt 100 miljoen dollar plaats in het vierde kwartaal.

Vooruitkijkend verhoogt het bedrijf de kapitaaluitgaven naar circa 245 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van 225 miljoen dollar. Deze investering financiert aanzienlijke fysieke en digitale uitbreidingen, waaronder 60 nieuwe winkelopeningen, 40 verbouwingen en diverse technologische initiatieven.

Horowitz benadrukt dat het merk gezond en goed gepositioneerd is om het operationele model te benutten voor het bereiken van nieuwe wereldwijde klanten. Dit gebeurt zowel via eigen activiteiten als via nieuwe go-to-market-partnerschappen, zelfs nu het bedrijf navigeert door een veranderend macro-economisch en geopolitiek landschap.