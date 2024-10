Abercrombie reageert op arrestatie van voormalig CEO en ‘walgt’ van vermeend gedrag

Abercrombie & Fitch spreekt zich uit na de arrestatie van Mike Jeffries en verklaart dat het bedrijf "geschokt en woedend is over het vermeende gedrag” van zijn voormalige CEO.

Jeffries werd dinsdag samen met zijn partner Matthew Smith en een andere medewerker gearresteerd op verdenking van sekshandel en prostitutie. Volgens aanklagers vonden de vermeende voorvallen plaats toen hij werkzaam was bij het kledingmerk dat hij leidde van 1992 tot 2014.

Abercrombie & Fitch spreekt zich uit over de arrestatie van Jeffries en merkte in een verklaring aan de pers op dat het “toegewijd is om volledig mee te werken met de wetshandhaving terwijl het juridische proces voortduurt”.

De verklaring vervolgt: “Zoals we al deelden toen de beschuldigingen voor het eerst openbaar werden gemaakt in oktober 2023, zijn we ontzet en walgen we van het vermeende gedrag van de heer Jeffries, wiens dienstverband bij Abercrombie & Fitch Co. bijna 10 jaar geleden eindigde.” “Bijna tien jaar lang hebben we onze merken en cultuur succesvol getransformeerd tot de waardengedreven organisatie die we nu zijn. We tolereren geen enkele vorm van misbruik, intimidatie of discriminatie.”

Het bedrijf voegde eraan toe dat het achter de slachtoffers van Jeffries staat, waarbij een woordvoerder opmerkte: “Het is niet gemakkelijk om je mond open te doen en naar voren te stappen. Onze gedachten blijven bij degenen die dapper hun stem hebben verheven als onderdeel van het federale onderzoek.”