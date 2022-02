ABG partnert met New Guards Group voor distributie én luxe-insteek Reebok

De Authentic Brands Group (ABG) timmert het distributienetwerk van nieuwe aanwinst Reebok steeds verder dicht. De groep is namelijk een langetermijn samenwerking aangegaan met de New Guards Group voor de Europese tak van Reebok, zo blijkt uit het persbericht.

Reebok komt naar verwachting dit kwartaal officieel in de handen van ABG, nadat het vorig jaar de overname al aankondigde. Sinds die aankondiging heeft de groep al diverse partnerschappen gesloten voor de distributie van Reebok. De New Guards Group, onderdeel van Farfetch Limited, zal met de deal de operationele partner worden in geheel Europa. Dit betekent dat het de branded retail winkels en e-commerce op zich neemt maar ook de wholesale distributie op zich neemt.

Daarnaast zal New Guards ook de exclusieve partner voor Reebok worden om luxe samenwerkingen te maken, cureren en naar de markt te brengen en premium Reebok producten te distribueren aan luxe en gespecialiseerde klanten in meer dan vijftig landen waaronder de VS, Canada en Europa. Het is dus een hint dat Reebok ook een luxe-aanbod gaat creëren als het eenmaal onder is gebracht bij ABG.

"We zijn enthousiast om samen te werken met het team van Reebok en om partner te worden van ABG om de toekomst van het merk vorm te geven met deze first-of-its-kind deal," aldus Davide de Giglio, CEO van de New Guards Group, in het persbericht. "WE hebben zoveel nieuwe ideeën die we bij het merk kunnen inbrengen en zien uit naar de enorme groeipotentie die voor ons ligt."