ABG sluit strategische partnerschap met JD Group voor distributie Reebok

Hoewel de Authentic Brands Group nog niet officieel eigenaar is van Reebok, is het wel druk bezig met het opzetten van nieuwe partnerschappen. Zo heeft ABG de handen ineen geslagen met de JD Group om de aanwezigheid van Reebok uit te breiden, zo is te lezen in een persbericht.

Dankzij de samenwerking zullen Reebok-producten te vinden zijn in de 2.850 winkels en e-commerce platformen van de JD Group in Europa en Noord-Amerika. De JD Group is bijvoorbeeld eigenaar van de ketens JD, Finish Line, DTLR, Shoe Palace, Size?, Sprinter en Sportzone. Naar verwachting worden het Reebok-assortiment bij de ketens uitgebreid beginnend in de herfst van 2022.

De samenwerking tussen ABG en JD Group betekent niet dat Reebok nu niet meer verkrijgbaar zal zijn bij andere retailers. Het persbericht benadrukt dat Reebok verkrijgbaar zal blijven bij de huidige direct-to-consumer platformen en de andere wholesale partners in Noord-Amerika en Europa.