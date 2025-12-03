ABN Amro: Twee op drie ondernemers willen binnen tien jaar stoppen, maar wie volgt hen op?

Uit een enquête van ABN Amro onder 519 ondernemers blijkt dat 68 procent van hen binnen tien jaar wil stoppen met het eigen bedrijf. Toch heeft nog minder dan een vijfde nagedacht over concrete opvolgingsplannen, terwijl nog eens een even grote groep wel zoekt, maar geen opvolger vindt. Daarmee groeit de onzekerheid over de continuïteit van duizenden mkb-bedrijven, waaronder in de mode en schoenen.

De vergrijzing maakt de kwestie extra urgent. Bijna 13 procent van alle ondernemers met minimaal twee werkzame personen is inmiddels 65 jaar of ouder; binnen de detailhandel is dat zelfs 21,5 procent. Vooral familiebedrijven, goed voor circa dertig procent van alle banen in Nederland, lopen risico’s. In sectoren als groothandel en retail, waar familiebedrijven traditioneel dominant zijn, stijgt de druk snel.

Sociologische verschuivingen verergeren die druk. Waar familieoverdracht vroeger vanzelfsprekend was, kiest de jongere generatie vaker voor een andere carrière. Hierdoor worden medewerkers, externe managers of strategische kopers vaker overwogen als opvolger, maar juist deze kandidaten zijn schaars in sectoren met lage marges en hoge werkdruk.