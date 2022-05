Abn Amro: uitgaven aan kleding stegen, toch blijft de detailhandel in uitdagend klimaat

Ondanks de hoge inflatiecijfers stegen de uitgaven aan kleding over maart 2022 met 4 procent in vergelijking met maart 2019, het laatste pre-corona jaar. Ook werd er in april 2022 ten opzichte van de voorgaande maand 16 procent meer uitgegeven aan kleding. Dat blijkt uit een op inflatie gecorrigeerde analyse die Abn Amro uitvoerde over hun transactiecijfers en data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijgingen in uitgaven vonden plaats tegenover dalingen in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld elektronica en interieur.

Ondanks de groei in de modesector wordt in het rapport ook nadruk gelegd op de stijgende onzekerheid onder retailers. Naast de stijgende energieprijzen en toegenomen inflatie, zouden ook schaarste aan productiecapaciteit en hoge transportkosten zorgen voor onzekerheid. 9,2 procent van de detailhandelaren ervaarde in het eerste kwartaal van dit jaar een tekort aan ruimte en materieel als belangrijkste belemmering voor hun groei, zo blijkt uit cijfers van het CBS waarnaar gerefereerd wordt. De verwachting is dat deze onzekerheid tot zeker eind 2022 aanwezig zal blijven, aldus Abn Amro in het onderzoek.

Ook tekort aan personeel wordt in het rapport genoemd als significant probleem in de detailhandel. In het vierde kwartaal van 2021 gaf ruim een kwart van de ondernemers actief in de detailhandel aan moeilijkheden te ervaren door een tekort aan personeel, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête van het CBS waarnaar Abn Amro verwijst. Inmiddels is dit percentage iets gedaald, maar ligt het met 19 procent nog steeds hoog. Zo vermeldt de bank in het rapport dat ‘’onderbezetting kan leiden tot slechtere service, langere levertijden, hogere werkdruk of zelfs uitstel van uitbreidingsplannen.’’ Abn Amro benadrukt hiermee dat dit een rem zou kunnen zetten op de algehele groei en ontwikkeling van de retailsector.

Tot slot blijkt uit analyse van Abn Amro dat veel ondernemers in de problemen komen doordat ze een belastingschuld open hebben staan. Zo wordt een beleidsnotitie van het Ministerie van Financiën genoemd waaruit blijkt dat 70 procent van de detailhandelaren die gebruikt hebben gemaakt van belastinguitstel op 29 maart 2022 nog een schuld open had staan. Deze week meldde het CBS nog dat bijna de helft van de failissementen in het eerste kwartaal van 2022 was bij bedrijven die coronasteun kregen .