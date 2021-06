About You 3,9 miljard euro waard in geplande beursnotering Frankfurt

De aandelen van online moderetailer About You zijn 23 euro per stuk waard voor de geplande beursnotering in Frankfurt, zo is te lezen in het persbericht van About You. About You is in totaal 3,92 miljard euro waard.

De biedprijs ligt tussen de 21 euro en 26 euro per aandeel, dat werd vorige week bekend gemaakt, zo is te lezen. Het aanbieden van nieuwe en bestaande aandelen zal 842 miljoen euro waard zijn. Dit resulteert in een ‘free float’ van 21 procent. De eerste handelsdag staat op woensdag 16 juni 2021 gepland.

Het plan is via een kapitaalverhoging nieuwe aandelen onderhands te plaatsen en aandelen in bestaande aandeelhouders. De online moderetailer streeft naar een bruto-opbrengst uit de plaatsing van nieuw gecreëerde aandelen van minimaal 600 miljoen euro.