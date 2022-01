About You behaalt omzetgroei van 48 procent in derde kwartaal

About You Holding SE heeft in het derde kwartaal een omzetplus van 48 procent behaald, zo blijkt uit de financiële resultaten van het bedrijf. De omzet landde daardoor op 512 miljoen euro.

In het boekjaar tot nu toe nam de omzet met 54,8 procent toe tot een bedrag van 1,3 miljard euro. About You Holding SE investeert dan ook flink in de groei van het bedrijf en het e-commerce platform. Deze investeringen hebben als resultaat dat ondanks de grote omzetplussen er nog geen winst behaald wordt. Het aangepaste ebitda voor het derde kwartaal kwam namelijk neer op een verlies van 30,5 miljoen euro en voor het gehele boekjaar tot nu toe een verlies van 55,9 miljoen euro.

Al met al zorgen de resultaten van het derde kwartaal en het boekjaar tot nu toe ervoor dat About You Holding SE zich vasthoudt aan de huidige verwachting voor het gehele boekjaar. Dit betekent een omzet tussen de 1,72 en 1,77 miljard euro door een groei tussen de 48 en 52 procent. Het aangepaste ebitda zal naar verwachting eindigen op een verlies van 70 miljoen euro vanwege de diverse investeringen van het bedrijf.