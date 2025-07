About You boekt omzetgroei en beter resultaat na overname door Zalando

Enkele dagen na de overname door online retailer Zalando SE presenteert het Hamburgse e-commercebedrijf About You Holding SE zijn resultaten voor het eerste kwartaal van boekjaar 2025/26. Het bedrijf maakt vandaag zoals verwacht groei in omzet en bedrijfsresultaat bekend.

“De resultaten werden gedreven door de doelgerichte implementatie van de strategische initiatieven van de groep, de verbeterde marktomstandigheden en de strikte operationele kostenbeheersing”, verklaarde About You in een persbericht.

Omzet stijgt met zes procent in het eerste kwartaal

In de maanden maart tot en met mei bedroeg de concernomzet 549,4 miljoen euro. Dit komt neer op een stijging van 6,0 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Volgens het bedrijf profiteerde het onder andere van de ‘offline-naar-online kanaalverschuiving’ en ‘goede weersomstandigheden’, die leidden tot een ‘positieve start van het voorjaar/zomerseizoen 2025’. Een ‘belangrijke aanjager’ van de omzetgroei was bovendien de toename van het aantal actieve klanten met 8,4 procent tot 13,3 miljoen.

Kostenbesparende maatregelen zorgen voor sterke resultaatverbetering

Ondanks een daling van de brutomarge van 43,2 naar 42,2 procent, onder andere door eenmalige effecten en prijskortingen, kon het bedrijf zijn bedrijfsresultaat (EBITDA) fors verbeteren. Het EBITDA bereikte 16,3 miljoen euro, een stijging van 79,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg het EBITDA met 53,9 procent tot 23,2 miljoen euro. De gecorrigeerde EBITDA-marge groeide van 2,9 naar 4,2 procent. De aanzienlijke verbetering was het “resultaat van een strikte operationele kostenbeheersing” en “positieve schaaleffecten in de logistieke en administratieve kosten”, aldus het bedrijf. Deze factoren compenseerden een stijging van de marketinguitgaven ruimschoots.

Management bevestigt jaarprognoses

Gezien de huidige cijfers en een ‘solide start’ van het tweede kwartaal handhaaft het management zijn jaarprognoses. Het verwacht voor 2025/26 nog steeds een ‘gematigde’ omzetgroei en ‘een sterke stijging van het gecorrigeerde EBITDA ten opzichte van vorig jaar’.