About You geeft winstwaarschuwing en past verwachting aan

About You Holding SE heeft de verwachting voor het gehele boekjaar aangepast vanwege het negatieve sentiment onder consumenten en de verergerde macro-economische indicatoren. De omzetverwachting en verwachting van het aangepaste ebitda zijn dan ook flink teruggeschroefd, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

Waar About You Holding SE eerst nog een omzetplus tussen de 25 en 35 procent verwachtte met daarbij een omzet tussen de 2,1 en 2,3 miljard euro - verwacht het nu nog maar een groei tussen de 10 en 20 procent jaar op jaar en een omzet tussen de 1,9 miljard en 2 miljard euro. Het aangepaste ebitda (operationele winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) komt naar verwachting nu neer op een verlies tussen de 140 en 120 miljoen euro, waar dit eerder nog 'maar' tussen de 70 en 50 miljoen euro zou zijn.

Het bedrijf geeft aan dat het een stabilisatie van de macro-omgeving en een herstel van de zaken verwachtte vanaf het tweede kwartaal. De voorraad en kostenstructuur van About You Holding SE was hier dan ook op ingespeeld. Nu blijkt dat de impact veel langer aanhoudt. Mede-oprichter en mede-CEO Hannes Wiese geeft aan dat break-even bereiken in de aangepaste ebitda de hoogste prioriteit is voor de groep in het boekjaar 2023/2024. Dit is het volgende boekjaar.