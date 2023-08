About You Group maakt dochterbedrijf van Scayle

About You Group splitst zijn bedrijfsonderdeel Scayle af tot een dochteronderneming, zo maakt About You bekend in een persbericht. Scayle GmbH gaat nu verder als apart bedrijf binnen About You Group.

Scayle is een leverancier van een cloudgebaseerd winkelsysteem dat merken en retailers in staat stelt hun digitale activiteiten snel en flexibel uit te breiden en zich aan te passen aan de behoeften van de consument, zo is te lezen. Scayle heeft zo’n 300 werknemers in dienst. Het huidige managementteam blijft aan zet en wordt mogelijk uitgebreid.

“We zijn ervan overtuigd dat de stap om Scayle als een onafhankelijk bedrijf te positioneren het succesverhaal nog verder zal versnellen”, aldus Tarek Müller, medeoprichter en co-CEO van About You Group, in het persbericht. “Het succes van Scayle tot nu toe en de aanhoudende grote vraag op de markt naar een state-of-the-art shopsysteem zijn het bewijs van de veelbelovende vooruitzichten. Ons doel is om onze zakelijke klanten de best mogelijke ondersteuning te bieden. Structureel beschikt Scayle nu over de beste voorwaarden om verder te groeien met meer autonomie en flexibiliteit.”