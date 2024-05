About You Holding SE halveert verlies in financieel jaar 2023/2024

About You Holding SE maakt de voorspellingen van boekjaar 2023/2024 waar. De online moderetailer behaalt een omzetgroei van 1,6 procent en bereikt een aangepast ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) op break-even-niveau. Uit het financiële jaarverslag is ook af te leiden dat het verlies wordt gehalveerd.

About You weet de kostenposten in alle segmenten te verminderen door kostenbesparingen. Vooral het geoptimaliseerde voorraadbeheer en een lagere intensiteit in de online winkel verhogen de brutomarge. De kosten zijn ook aanzienlijk verlaagd vergeleken met de omzet. Zo betreffen afhandelingskosten 23 procent van de omzet, de marketingkosten 10,9 procent en de administratieve kosten 4,6 procent. Het aangepaste ebitda komt daarmee uit op 3,2 miljoen euro, terwijl het vorig jaar nog een verlies van 137 miljoen euro noteerde. Daarmee verbetert About You ook het nettoresultaat aanzienlijk: Het verlies bedraagt 112,2 miljoen euro, zo’n 51 procent minder dan een jaar eerder.

De omzet van de online moderetailer bedraagt 1,94 miljard euro en ligt ongeveer gelijk met een jaar eerder.

About You verwacht ebitda verder te verbeteren in volgend boekjaar

Het bedrijf is zich ervan bewust dat onzekere marktomstandigheden kunnen leiden tot onverwachte tegenslagen. Toch staat About You sterk in zijn schoenen en streeft naar duurzame groei en toenemende winstgevendheid.

Vooruitkijkend op het volgende boekjaar verwacht de raad van bestuur een omzetgroei tussen de één en tien procent. Bovendien zal de brutomarge naar verwachting worden verhoogd door verbeteringen in ratio’s voor fulfillment en administratieve kosten ten opzichte van de omzet. Dit zal leiden tot een aangepast ebitda tussen de 10 en 30 miljoen euro.