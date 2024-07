About You Holding SE viert 10e verjaardag met verlies verkleining in eerste kwartaal

About You Holding SE begint het jaar van zijn 10-jarig bestaan goed. De online moderetailer verbetert zijn omzet, aangepaste ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) en verkleint het verlies, zo blijkt uit het eerste kwartaalverslag van boekjaar 2024/2025.

About You optimaliseerde zijn voorraden en paste lagere kortingen toe, waardoor de brutomarge steeg naar 43,2 procent in het eerste kwartaal. Het bedrijf verminderde ook zijn administratieve kosten met 4,2 procent tot 23,2 miljoen euro. De marketingkosten stegen juist met 18,8 procent tot 64 miljoen euro, maar dit stond al op de planning. Zo werd de grootste investering gedaan in het kader van de jubileumcampagne. Het doel was om de merkbekendheid te vergroten en nieuwe en bestaande klanten te activeren.

Het resultaat: een groei van 261,9 procent bij het aangepaste ebitda. De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie bedraagt 15 miljoen euro, tegenover 4,2 miljoen euro een jaar eerder. Onderaan de streep weet About You het verlies te krimpen. Er is een verbetering te zien van 60 procent, waardoor het verlies 9,5 miljoen euro bedraagt. Een jaar eerder was dat nog 23,8 miljoen euro. De omzet van het bedrijf komt neer op 518,3 miljoen euro en verbetert met 2,2 procent.

Deze verbeteringen maken About You optimistisch over het huidige boekjaar. De eerdere verwachtingen worden door de raad van bestuur nogmaals bevestigd. Het bedrijf verwacht een groei tussen de één en tien procent, wat - in combinatie met een hogere brutomarge en verbeterde ratio’s van fulfillment en administratieve kosten ten opzichte van de omzet - zal leiden tot een aangepast ebitda tussen de 10 en 30 miljoen euro.