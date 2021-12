About You investeert in streetwear merk 6PM

About You SE & Co. KG heeft aandelen verworven in het streetwear merk 6PM, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Met de investering in het Duitse merk van ontwerper Achraf Ait Bouzalim hoopt About You het merk buiten de DACH-regio groot te maken. Hoeveel aandelen het bedrijf heeft gekocht en voor welke prijs dit is gebeurd, is niet bekend gemaakt.

6PM is opgericht in 2017 door Achraf Ait Bouzalim. Het is naar eigen zeggen een van de populairste streetwear merken in duitstalige landen. De limited drops van het merk verkopen binnen enkele minuten uit. Ait Bouzalim won dit jaar dan ook een About You award in de categorie business. De ontwerper zal CEO blijven van het merk na de investering van About You.

“Met About You hebben we de perfecte partner gevonden om internationaal te groeien. De klant en de winkelervaring komt bij About You én 6PM op de eerste plek - daarom passen we zo goed bij elkaar,” aldus Ait Bouzalim. “We geloven sterk in de potentie van 6PM en bewonderen hoe Achraf, zonder betaalde media, een merk heeft omgezet in een hype met alleen zijn visie en zijn community,” zo vult Julian Jansen, director content bij About You, aan in het bericht. “We willen stappen nemen en samen met hem 6PM een van de populairste internationale streetwear merken maken.”