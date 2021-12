About You lanceert in 2022 online streetwearshop met hiphopartiesten

About You SE & Co. KG lanceert in het voorjaar van 2022 een nieuwe webshop voor streetwear en urban fashion, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Het bedrijf tekende hiervoor een joint venture met experts uit de industrie en artiesten uit de Duitse hiphopindustrie, waaronder de artiesten Raf Camora en Bausa.

Nieuw platform voor hiphopfans

Het platform, dat ‘WhyNot’ gaat heten, richt zich op een jonge doelgroep van hiphopliefhebbers. Mode, hiphop en Generatie Z zijn volgens About You onlosmakelijk met elkaar verbonden. De online shop zal volgens het bedrijf bestaan uit een ‘zeer samengesteld aanbod van toonaangevende streetwear-merken. Ook zijn er persoonlijke collecties van diverse hiphopartiesten – zoals die van de eerder genoemde Raf Camora – op te vinden.

“Naast de modemerken van artiesten biedt het platform ook andere features zoals liveshopping, behind-the-scenes inzichten en natuurlijk speciale drops en muziekreleases”, aldus Julian Jansen, contentdirecteur bij About You.

Kijkje achter de schermen

De bedoeling is dus dat ‘WhyNot’ meer wordt dan alleen een webshop. Inspirerende content moet daaraan bijdragen: de artiesten zullen het platform gebruiken hun fans mee te nemen achter de schermen. Van het creëren van een nieuwe track tot het ontwerpproces van een collectie of het vieren van exclusieve songpremière. Met het initiatief zet About You de samenwerking met Duitstalige artiesten en de ontwikkeling van persoonlijke merken voort.

De dochteronderneming van Otto Group werkte afgelopen december al samen met rapper Juju. In januari volgde een collectie met Mero. De online retailer hoopt dat ‘WhyNot’ dé hiphopshop wordt voor Generatie Z.

Een hiphopplatform: waarom ook niet?

Het nieuwe platform zal worden beheerd door Jürgen Clauss, directeur van Egocentric, een softwareontwikkelaar voor kaartverkoop. De naam ‘WhyNot’ ondersteunt volgens Clauss de visie van de nieuwe joint venture. “In het leven stellen we onszelf veel vragen en daarbij komen we vaak uit op een ‘Waarom of waarom niet?’ Het begint met eenvoudige alledaagse dingen en strekt zich uit tot grote ideeën. De beslissende vraag voor ons is niet ‘Waarom?’ maar eerder ‘Waarom niet?’.

Dit is ook het geval met de oprichting van onze nieuwe joint venture, waarmee we een volledig nieuw platform willen creëren dat nog niet bestond in het Duitstalige gebied.” Tarek Müller en Julian Jansen, medeoprichters van About You, gaan het project ondersteunen en helpen bij het opzetten van de webshop en artiestenmerken. Daarnaast zijn er diverse muziekmanagers betrokken: Lucas Teuchner (TwoSides), Ronny Boldt (Ragucci & Boldt Holding), Austin Rosen (Electric Feel) en Wassif Hoteit (Keine Liebe).

Het nieuwe hiphopplatform zal in het voorjaar van 2022 live zijn, een exacte datum heeft About You niet bekend gemaakt.