About You Outlet start in Nederland en Zwitserland
About You breidt zijn off-price segment in Europa verder uit. De online outlet van de Hamburgse moderetailer is nu ook beschikbaar in Zwitserland en Nederland, zo meldt het bedrijf donderdag. Hiermee is het outlet-aanbod nu in totaal in vijftien Europese markten aanwezig.
“Het off-price segment is een centraal onderdeel van onze Europese groeistrategie”, aldus Tarek Müller, medeoprichter en Co-CEO van de About You Group. “Met de lanceringen in Zwitserland en Nederland schalen we onze outlet-activiteiten consequent verder op en ontsluiten we extra omzetpotentieel in gevestigde About You-markten.”
About You is al sinds 2015 actief in Zwitserland en sinds 2017 in Nederland. Met de introductie van het outlet-principe krijgen geregistreerde klanten nu toegang tot meer dan 100.000 producten met kortingen tot zeventig procent. De outlet volgt een ‘drop’-principe: meer dan vijftig nieuwe aanbiedingen gaan dagelijks live en zijn zeven dagen beschikbaar. De tijdelijk beperkte, op deals gebaseerde winkelervaring is een aanvulling op het reguliere e-commerceplatform van het bedrijf.
De eerste About You Outlet werd in 2022 in Duitsland gelanceerd. Vandaag de dag zijn er in Europa ongeveer 8,5 miljoen klanten geregistreerd voor de outlet.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.
