About You Outlet start in Nederland en Zwitserland

About You breidt zijn off-price segment in Europa verder uit. De online outlet van de Hamburgse moderetailer is nu ook beschikbaar in Zwitserland en Nederland, zo meldt het bedrijf donderdag. Hiermee is het outlet-aanbod nu in totaal in vijftien Europese markten aanwezig.

“Het off-price segment is een centraal onderdeel van onze Europese groeistrategie”, aldus Tarek Müller, medeoprichter en Co-CEO van de About You Group. “Met de lanceringen in Zwitserland en Nederland schalen we onze outlet-activiteiten consequent verder op en ontsluiten we extra omzetpotentieel in gevestigde About You-markten.”

About You is al sinds 2015 actief in Zwitserland en sinds 2017 in Nederland. Met de introductie van het outlet-principe krijgen geregistreerde klanten nu toegang tot meer dan 100.000 producten met kortingen tot zeventig procent. De outlet volgt een ‘drop’-principe: meer dan vijftig nieuwe aanbiedingen gaan dagelijks live en zijn zeven dagen beschikbaar. De tijdelijk beperkte, op deals gebaseerde winkelervaring is een aanvulling op het reguliere e-commerceplatform van het bedrijf.

De eerste About You Outlet werd in 2022 in Duitsland gelanceerd. Vandaag de dag zijn er in Europa ongeveer 8,5 miljoen klanten geregistreerd voor de outlet.