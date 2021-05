About You plant beursgang in Q2 FY2021

E-commerce platform About You gaat de beurs op. Het bedrijf kondigt vandaag via een persbericht aan dat het wil gaan handelen op de Frankfurt Stock Exchange vanaf het tweede kwartaal van het boekjaar 2021.

Met de beursgang hoopt het bedrijf 600 miljoen euro op te halen, aldus het bericht. Dit geld wil About You gebruiken om te investeren in het opschalen van de internationale activiteiten, het versnellen van de SaaS-service, de tech infrastructuur en de distributiecentra. Het platform is inmiddels al aanwezig in 23 markten.

“Deze aankondiging markeert een belangrijke stap in het realiseren van onze visie om een leidend wereldwijd mode platform te worden,” aldus mede-oprichter Tarek Müller in het bericht. “We zijn van de ene naar de andere kracht gegaan sinds we About You zeven jaar geleden hebben opgericht, met inmiddels een van Europa’s grootste assortiment voor Generation Y & Z. Dit is nog maar het begin. Mode e-commerce zal nog digitaler, meer mobile, gepersonaliseerd en inspirerend worden de komende jaren en we hebben een sterke positie om deze verandering te leiden. De geplande beursgang zal ons helpen deze unieke kans te grijpen door de beste technologie en software oplossing te bouwen die gericht zijn op het digitaliseren van fysieke shopping trip.”