About You verhoogt kwartaalomzet met ongeveer negen procent

Ondanks de reeds beklonken overname door concurrent Zalando SE presenteert het Hamburgse e-commerceconcern About You Holding SE dinsdag opnieuw de actuele bedrijfsresultaten.

De omzet in het tweede kwartaal van het lopende boekjaar 2025/26 bedraagt 492,3 miljoen euro, een stijging van 9,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het bedrijf is de stijging te danken aan “een solide groei in de DACH- en CEE-regio's”. In de overige Europese markten is “een relatief breed scala aan groeipercentages waargenomen”.

De omzet in de commercesector steeg met 8,9 procent naar 481,5 miljoen euro. In de Scayle-divisie, waar de B2B-diensten zijn ondergebracht, was er een stijging van 36,8 procent naar 16,8 miljoen euro.

Ondanks een lichte daling van de brutomarge, verlaagde het concern zijn gecorrigeerde verlies voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA). Dit verlies, gecorrigeerd voor kosten van op aandelen gebaseerde beloningen en bijzondere posten, daalde van 2,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar naar 0,6 miljoen euro. Het gerapporteerde nettoverlies steeg echter licht van 28,1 naar 28,9 miljoen euro.

E-commercespecialist verlaagt halfjaarverlies

In het volledige eerste halfjaar, eindigend op 31 augustus, bereikte de groepsomzet 1,04 miljard euro. Dit is een stijging van 7,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei is volgens het bedrijf te danken aan een hoger aantal actieve klanten en een toename van het aantal bestellingen.

De gecorrigeerde EBITDA steeg van 12,8 naar 22,6 miljoen euro. Het nettoverlies, dat in de eerste zes maanden van het vorige boekjaar 37,6 miljoen euro bedroeg, daalde naar 34,5 miljoen euro.