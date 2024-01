About You vermindert verlies ondanks omzetdaling in derde kwartaal

Het Duitse modebedrijf About You Holding SE boekt in het derde kwartaal van boekjaar 2023/24 een kleine omzetdaling. Het bedrijf was daarentegen wel in staat om het verlies aanzienlijk te verminderen dankzij lagere kosten en kortingen, zo blijkt uit de resultaten die donderdag zijn gepubliceerd.

Ongewoon warm weer in september drukte op verkoop

Volgens de resultaten bedraagt de omzet van de groep in de periode van september tot en met november 551,9 miljoen euro. Dat ligt 0,5 procent onder het niveau van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De online retailer zag echter een opwaartse trend in de loop van de rapportageperiode: “Nadat de start van het herfst/winterseizoen in september werd uitgesteld vanwege de ongewone warme weersomstandigheden in Centraal-Europa, won kende de trend vooral een opleving in november”, aldus het bedrijf.

Wat betreft de DACH-regio [Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, red.] bedraagt de omzet 249,9 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de andere Europese markten stijgt de omzet juist met 7,1 procent tot 285,2 miljoen euro.

Kostenbesparingen en lagere kortingen verbeteren het resultaat

De brutomarge stijgt door lagere kortingen en de logistieke marketingkosten zijn aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Hierdoor boekt het bedrijf een verdere vooruitgang op het gebied van winst. De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA), en gecorrigeerd voor kosten voor op aandelen gebaseerde betalingen en speciale effecten, bedraagt 19,8 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder boekte About You nog een verlies van 43,1 miljoen euro. Het nettoverlies wordt in het derde kwartaal van dit jaar minder rood: het daalde van 62 naar 10,4 miljoen euro.

Co-CEO Tarik Müller is tevreden met de ontwikkelingen. “We zijn er trots op dat we het kwartaal kunnen afsluiten met een aangepast bedrijfsresultaat in de zwarte cijfers”, legde hij uit in een verklaring. “Om onze prognose voor het jaar te halen, richten we ons op efficiëntie-maatregelen zonder gerichte investeringen in het merk te verwaarlozen. Ondanks de lichte omzetdaling ten opzichte van vorig jaar laten we zien dat we onze winstgevendheid aanzienlijk kunnen verhogen.”

Raad van Bestuur verwacht een positief aangepast EBITDA in dit boekjaar

Gezien de resultaten in de eerste drie kwartalen verwacht de Raad van Bestuur nu voor het hele boekjaar een omzetgroei “rond de ondergrens” van de huidige verwachtingen, die uitgaat van een stijging van één tot elf procent. Eerder wordt een stijging “in de onderste helft” van de doelstellingen verwacht.

De winstverwachting blijft ongewijzigd. Deze is gericht op “het bereiken van het break-even punt op het niveau van de aangepaste EBITDA voor het huidige boekjaar”.