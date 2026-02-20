Abu Dhabi: Welke zakelijke kansen zijn er voor modemerken in het Midden-Oosten?

Welke commerciële ontwikkelingskansen biedt Abu Dhabi, de culturele hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, momenteel voor modemerken? Om deze vraag te beantwoorden, sprak FashionUnited met David Dessureault, algemeen directeur bedrijfsontwikkeling bij Chalhoub Group, en Reda Keddaj, directeur van Tryano, een multibrand conceptstore in Abu Dhabi en eigendom van de groep.

De concrete zakelijke kansen in Abu Dhabi, volgens Chalhoub, werden onthuld tijdens de showroom Audace Initiative. Dit initiatief van Youness Bouchida fungeert als een bemiddelaar tussen de westerse en Midden-Oosterse markt.

Reda Keddaj, directeur van Tryano, tijdens de showroom van Audace Initiative Credits: F. Julienne

Gezocht merkprofiel: een sterk DNA en aanpassing aan de lokale markt

Abu Dhabi is geen markt voor generieke merken. Het retaillandschap wordt gedomineerd door grote winkelcentra en een dicht internationaal aanbod. In deze context benadrukken lokale spelers de noodzaak van een duidelijke identiteit om een bestemming op zich te worden. Voorbeelden hiervan zijn Jacquemus, Zimmermann, Farm Rio en Axel Arigato, die recent door de Chalhoub Group in de Emiraten zijn geïntroduceerd.

Jacquemus in Tryano, Abu Dhabi Credits: F. Julienne

Klanten in Abu Dhabi staan open voor het vakmanschap en de knowhow van 'made in France'. Dit verklaart de aanwezigheid van veel Franse merken die al goed gevestigd zijn in de mode- en beautysector.

Hoewel het doel is om een klantenkring aan te trekken die op zoek is naar onderscheidende producten, worden westerse merken aangemoedigd om 'culturele relevantie' te tonen. Dit betekent het vermogen om aan te sluiten bij de codes, gewoonten en verwachtingen van het lokale publiek door aanpassingen in kleuren, materialen of pasvormen.

Zo biedt de Dolce & Gabbana-boetiek in de conceptstore Tryano (Yas Mall) een tassencollectie die speciaal voor de Chalhoub Group is ontworpen.

Dolce & Gabbana, Tryano Credits: F. Julienne

Er is een aanzienlijke commerciële kans verbonden aan de ramadan, een sleutelperiode in de regionale retailkalender. Sommige merken creëren speciale ramadancapsules, bestaande uit lange jurken met bedekkende mouwen, hogere halslijnen en conservatievere silhouetten.

Installatie voor de ramadan in Tryano Credits: F. Julienne

Hetzelfde geldt voor een aanbod van 'contemporary eveningwear' met prijzen die toegankelijker zijn dan die van luxemerken.

Een markt gestructureerd door meerdere zakelijke hefbomen

Om zich aan te passen aan de lokale markt, moeten internationale merken samenwerken met partners die de specifieke culturele en commerciële verwachtingen van Abu Dhabi begrijpen.

De geïnterviewde experts zien een strategische leemte die is ontstaan doordat sommige premium merken zich hoger positioneren. Dit opent deuren voor merken die kwaliteit, exclusiviteit en toegankelijkere prijzen dan traditionele luxe kunnen bieden.

De optimale prijspositionering voor een jurk ligt rond de 800 tot 1.200 euro. Boven de 2.000 tot 3.000 euro worden consumenten terughoudender.

Kindermodeafdeling Tryano Credits: F. Julienne

Het scouten van opkomende labels gebeurt tijdens reizen naar Parijs. De introductie van het Franse lederwarenmerk Tammy & Benjamin is hiervan een concreet voorbeeld.

De organisatie van pop-upstores kan ook dienen als test om de reactie van de lokale klanten te meten. Een voorbeeld hiervan is het initiatief van Youness Bouchida (Audace Initiative), dat Lune de Jour, A-Conic en Saraj Maj samenbrengt op de damesafdeling van Tryano.

“Het is belangrijk voor ons om initiatieven zoals Audace te ondersteunen, die creatie en vakmanschap bevorderen en waarderen”, merkt David Dessureault op in een gesprek met FashionUnited. “De volgende generatie ontwerpers is in opkomst.”

Er bestaan verschillende markttoetredingsmodellen naast elkaar. Ten eerste de joint venture, waarbij het merk een meerderheidsbelang behoudt en steunt op de lokale expertise van de Chalhoub Group. Ten tweede de franchise, gebaseerd op wholesale-inkoop met overname van retail- en merchandisingstandaarden. En ten slotte de directe inkoop via de multibrand conceptstores van de groep, in lijn met de wereldwijde prijsstrategie van het merk.

Fiscaal gezien blijft het klimaat relatief gunstig, met een btw van ongeveer vijf procent in de Verenigde Arabische Emiraten (tegenover tien procent in Saoedi-Arabië) en variabele invoerrechten afhankelijk van de productcategorie.

Hoewel de tweedehandsmarkt nog onderontwikkeld is, groeit de online verkoop sterk. Dit wordt gedreven door hoge eisen aan de bezorging, die soms binnen twee uur plaatsvindt. Fysieke winkels dragen hieraan bij via expresleveringssystemen.

Over de Chalhoub Group

De Chalhoub Group, opgericht in 1955, is een van de belangrijkste spelers in de distributie van mode, beauty en luxe in het Midden-Oosten. De groep is aanwezig in de Verenigde Arabische Emiraten, met vestigingen in Dubai (hoofdkantoor) en Abu Dhabi. Het vertegenwoordigt tal van internationale merken, fungeert als tussenpersoon voor labels die zich willen vestigen en is een belangrijke partner van de Franse groep LVMH. Daarnaast ontwikkelt Chalhoub eigen retailconcepten, waaronder Tryano, Level Shoes, Faces en Tanagra.

Tryano, Abu Dhabi Credits: F Julienne

Tryano in cijfers

85 procent lokale klanten (Tryano is in het weekend open tot middernacht en doordeweeks tot 22.00 uur)

300 merken: 70 procent dames, 30 procent heren

Conversieratio: 20 procent

50 procent van de omzet komt uit avondkleding

15 procent van de directe verkoop vindt plaats via WhatsApp