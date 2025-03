Ace & Tate bereidt zich met nieuwe CEO voor op de toekomst

Brillenmerk en optiekketen Ace & Tate zet de volgende stap in het verhaal van het bedrijf. Oprichter Mark de Lange verruilt zijn positie als CEO voor die van Chief Brand Officer en maakt plaats voor Lex van de Vliet. “Op een gegeven moment heeft een bedrijf een frisse kijk nodig”, aldus De Lange in een duo-interview met FashionUnited.

Ace & Tate werd 11 jaar geleden opgericht door De Lange. Het brillenmerk, later ook optiekketen, bouwde al snel een reputatie op als ‘disruptor’. “Ik houd nooit zo van dat woord,” vertelt de oprichter, “want het suggereert dat we ook iets kapotmaken. De klantervaring stond en staat voor ons centraal, maar de weg ernaartoe is voor ons misschien anders. Als het middel waarmee wij dit doel bereiken dingen opschudt, dan is dat prima. Maar we zijn geen disruptor om het disrupten zelf.”

De tekst loopt verder na de afbeelding.

Ace & Tate oprichter Mark de Lange. Credits: Ace & Tate

Ace & Tate is onder leiding van De Lange uitgegroeid tot een keten met 85 winkels verspreid over Europa. Onder leiding van de nieuwe CEO, met steun van De Lange, moet dit aantal verdubbeld worden en gaat Ace & Tate zich verder specialiseren op het gebied van eyecare. Waar het merk nu vooral bekend staat voor de stijlvolle brillen, wil Ace & Tate nu werken aan het verder verdiepen van het service-aspect: de oogzorg. Uiteraard zullen de trendy brillen en de moderne uitstraling van Ace & Tate behouden blijven. Dit alles moet ervoor zorgen dat Ace & Tate het meest toonaangevende optiekmerk van Europa wordt.

Van disruptor naar toekomstbouwer: Ace & Tate zet volgende stap in evolutie

Het feit dat Van de Vliet is gevonden als nieuwe CEO wordt omschreven als een toevalstreffer. De Lange sprak sinds eind 2023 met zijn mede-aandeelhouders over het overdragen van de CEO-taken. Een van deze aandeelhouders heeft een kantoor in Groningen, maar wanneer hij in Amsterdam is, houdt hij zijn meetings in het kantoor van Ace & Tate. “Hij had met Lex een meeting over iets anders en zo zijn we elkaar tegengekomen." Al snel hadden de twee door dat ze de passie voor de optiek, maar ook klantvriendelijkheid en hospitality deelden. “Het gaat niet alleen over het verkopen van brillen, het gaat om de gehele ervaring en dat iemand zich gehoord voelt bij ons.” Buiten dat hadden de twee ook gewoon een goede klik, dus de maanden daarna ontwikkelden de gesprekken die ze voerden naar gesprekken over de leiderschapstransitie binnen Ace & Tate.

Van de Vliet heeft diverse ervaringen op zijn cv staan. Zo begon hij in de hotellerie, had hij een eigen digitale strategie bedrijf en belandde hij in de optiekwereld. Hij werkte namelijk meerdere jaren bij GrandVision, het moederbedrijf van onder andere Pearle en GrandOptical. Een onbekende in de optiekwereld kunnen we hem dus niet noemen. Vanuit zijn plek bij GrandVision keek hij al langer met bewondering naar Ace & Tate. “Er waren genoeg dingen die we bij Ace & Tate zagen die wij ook graag wilden.” Enige tijd na de overname van GrandVision door EssilorLuxottica vertrok Van de Vliet bij de optiekgroep en stapte hij even uit de optiekwereld. Echter, het gesprek met De Lange wakkerde zijn passie voor de industrie weer aan.

De tekst loopt verder na de afbeelding.

Nieuwe Ace & Tate CEO Lex van de Vliet Credits: Ace & Tate

De komst van Van de Vliet betekent echter geen afscheid van De Lange. “Het is een wat atypische situatie waarin de oprichter wel bij het bedrijf blijft.” De oprichter wordt namelijk Chief Brand Officer en zal de nieuwe CEO blijven adviseren. “Juist in deze situatie is een persoonlijke klik belangrijk. Hoewel we wel eens zullen botsen, vinden we elkaar in de oplossing.” Voor De Lange betekent zijn nieuwe positie dat hij nauw betrokken blijft bij het ontwikkelen van de collectie, hoe deze gepresenteerd wordt en hoe de merkidentiteit tot uiting komt.

Strategische switch bij Ace & Tate: Mark de Lange draagt CEO-rol over

De oprichter is duidelijk: Het volgende hoofdstuk voor Ace & Tate had een nieuwe CEO nodig. Dat hoofdstuk focust zich niet alleen op de verdere uitrol van het concept, maar ook op de verder ontwikkelde behoeften van de Ace & Tate klant. Dan gaat het voor een groot deel over oogzorg. “Toen het merk werd opgericht, waren veel van onze klanten rond de dertig. Nu elf jaar later zijn zij rond de veertig en dat wordt in de optiek gezien als de leeftijd waarop men gaat denken aan multifocale glazen”, zo vertelt De Lange. Ook is de wereld veranderd in de zin dat men mede dankzij de pandemie meer naar schermen kijkt dan ooit, maar ook meer dan ooit gericht is op de eigen (oog) gezondheid.

“Het verlenen van zorg, het menselijke aspect – dat je je verdiept in iemand en zijn behoeften ten aanzien van een zichtoplossing begrijpt en daarop inspeelt – dat zal niet snel veranderen binnen de optiekwereld,” aldus Van de Vliet. “Wel komen er snel innovaties op ons af die de zorg verder verdiepen.” Ace & Tate begon als een online-first bedrijf, wat heeft geleid tot een zeer geïntegreerde onderneming, zowel online als offline. “Je kunt een bril kopen in Engeland, maar als er iets mis is, even binnenlopen in een winkel in Nederland. Dat maakt geen verschil. We willen mensen de mogelijkheid geven om meer controle te hebben over hun eigen oogzorg.”

Het toekomstbeeld voor Ace & Tate? “Onze klanten lopen al met een glimlach de winkel uit. Echter, we willen die klantreis verder verdiepen en nog consistenter maken. Het is ons doel een completere zicht oplossing te bieden en onze klanten langdurig aan ons te binden.” De Lange vult aan: “In de basis is er niks veranderd bij Ace & Tate. Er gaan hele mooie dingen aankomen en we maken een evolutie door. Er zit hier een heel blij team en je moet ons nog wel even in de gaten houden.”