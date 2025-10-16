Ace & Tate draait voor het eerst operationele winst

Ace & Tate boekt voor het eerst een winstgevend halfjaar, laat het bedrijf weten in een persbericht. De omzet van het Nederlandse brillenmerk groeide in de eerste helft van 2025 met meer dan 14, terwijl de optiekverkoop met 16 procent toenam.

Volgens Ace & Tate is dat het resultaat van een nieuwe groei- en merkstrategie, waaronder vernieuwingen in het managementteam. Eerder dit jaar verruilde Mark de Lange zijn positie als CEO voor die van Chief Brand Officer en maakte hij plaats voor Lex van de Vliet. Speerpunt in de nieuwe strategie is het aanbieden van ‘goede oogzorg’, volgens het bedrijf een ontwikkelde behoeften van de Ace & Tate klant.

In het persbericht benadrukt het merk die strategie opnieuw: ‘Wat ooit begon met stijlvolle monturen en transparante prijzen, is uitgegroeid tot een merk dat persoonlijke oogzorg en optische expertise centraal stelt.’ Vooruitkijkend wil Ace & Tate preventieve oogzorg en diagnostiek toegankelijker maken én het aantal winkels in Europa uitbreiden.