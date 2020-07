Ace & Tate haalt 14 miljoen aan extra kapitaal op voor Europese expansie

Ace & Tate heeft in een nieuwe investeringsronde meer dan 14 miljoen opgehaald, zo deelt het bedrijf in een persbericht in handen van FashionUnited. Met het nieuwe kapitaal wil het bedrijf de Europese expansie versnellen. Aan het einde van 2020 moet het winkelbestand met dertig procent zijn toegenomen.

Naast de investering in fysieke winkels, blijft het bedrijf ook investeren in retail innovatie, duurzaamheid en virtuele eyecare services. De investeringsronde werd geleid door bestaande investeerder Rinkelberg Capital LTD. Over zeven jaar tijd heeft Ace & Tate in totaal 57,5 miljoen euro aan investeringen opgehaald.

“Ace & Tate is opgericht om kwalitatieve en stylish eyewear toegankelijk te maken door klanten de beste retail ervaring mogelijk te bieden,” aldus CEO van Ace & Tate, Mark de Lange, in het persbericht. De Lange richtte het bedrijf op omdat hij zelf ontevreden was over het proces van het uitzoeken van een bril. Hij was van mening dat dit anders moest kunnen en lijkt dit met Ace & Tate te bewijzen. “De recente investeringsronde stelt ons instaat om onze fysieke en digitale retailkanalen verder te verenigen en daardoor een naadloze en meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden aan onze klant.”

Het persbericht hint op het aanboren van nieuwe markten binnen Europa. Het merk is nu aanwezig in tien landen in Europa. Ook geeft Ace & Tate aan de komende twee jaar de omzet te willen verdubbelen. De afgelopen twee jaar is het bedrijf met zestig procent gegroeid en heeft het in 2019 voor het eerst operationele winst gedraaid in diverse maanden, aldus het persbericht. De omzet kwam in 2019 neer op 41 miljoen euro.

Beeld: via Ace & tate