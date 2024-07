ACM: Bedrijven gooien met de pet naar Europese digitale wetgeving

Veel bedrijven die online diensten aanbieden voldoen niet aan de verplichte criteria uit de Digital Services Act (DSA) en de Platform-to-Business Verordening (P2B), zo blijkt uit een steekproef van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

ACM deed een steekproef onder vijftig verschillende bedrijven om de kijken of zij aan de verplichtingen van de P2B Verordening voldoen. De toezichthouder onderzocht hier of de algemene voorwaarden van online platforms eenvoudig beschikbaar zijn voor bedrijven. Daaruit blijkt dat zij “niet altijd (goed) vindbaar zijn of niet de informatie bevatten die aanbieders moeten geven”. Het gaat hier bijvoorbeeld over het beperken van accounts, de volgorde van zoekresultaten en het interne klantenafhandelingssysteem, aldus ACM.

De toezichthouder keek ook of bedrijven een contactpunt hebben voor afnemers en autoriteiten, of de algemene voorwaarden informatie geven over hun inhoudsmoderatie en of ze afnemers illegale inhoud kunnen melden (DSA). Ook hier blijkt dat bedrijven “niet altijd voldoen aan de vereisten”. Zo kan niet iedereen kiezen hoe zij contact willen opnemen met de bedrijven en is de informatie over inhoudsmoderatie niet goed vindbaar. De algemene voorwaarden bevatten tevens niet altijd alle verplichte informatie. Wat illegale inhoud betreft, is het niet altijd mogelijk hier melding van te doen.