ACM is nu bevoegd om toezicht te houden op Digital Services Act

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is vanaf 4 februari 2025 bevoegd om toezicht te houden op de Digital Services Act (DSA). Deze Europese verordening is gericht op het reguleren van digitale platforms en online diensten. Hoewel de wet op 17 februari 2024 in werking trad, is de waakhond nu pas bevoegd een oogje in het zeil te houden, zo meldt ACM.

De Eerste Kamer heeft ingesteld met de Nederlandse implementatiewet van de Digital Services Act. Dat maakt dat ACM per vandaag bevoegd is om toezicht te houden op de naleving van de Europese verordening. De waakhond laat weten dat het direct begint met het inzetten van de toezichthoudende bevoegdheden.

De DSA bevat verplichtingen voor aanbieders van online diensten met als doel het internet veiliger en eerlijker te maken. De regels gelden voor online diensten die inhoud van gebruikers op hun verzoek doorgeven, opslaan of verspreiden. Daarbij moet gedacht worden aan online marktplaatsen en (in sommige gevallen) webwinkels, maar ook webhostingdiensten en sociale netwerken.

De verordening bepaalt niet wat wel en niet op platforms wordt aangeboden, maar houdt de online diensten wel verantwoordelijk voor hoe zij omgaan met het aanbod op hun platforms. Als de inhoud van het aanbod illegaal is, moeten zij actie ondernemen.