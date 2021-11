ACM start vervolgonderzoek misleidende duurzaamheidsclaims bij zes kledingbedrijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een vervolgonderzoek bij zes kledingbedrijven naar mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Dat is te lezen op de website van de ACM.

Afgelopen jaar controleerde de ACM de duurzaamheidsclaims van tien grote kledingbedrijven. Bij de zes bedrijven waarvan de duurzaamheidsclaims het meest misleidend leken, waaronder twee Nederlandse en vier buitenlandse bedrijven, heeft de ACM nu extra informatie opgevraagd. Aan de hand van die informatie wil de ACM beoordelen hoe misleidend de duurzaamheidsclaims daadwerkelijk zijn. Afhankelijk van de ernst van de situatie kunnen er maatregelen tegen de bedrijven volgen, zoals boetes of lasten onder dwangsom.

“Wij doen dit onderzoek, omdat consumenten die duurzaam willen kopen recht hebben op juiste, duidelijke en controleerbare informatie,” aldus Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, op de website van de ACM. “Ook bedrijven die het goed doen, willen we beschermen tegen concurrenten die misleiden. Wij zien dat veel kledingbedrijven zich graag duurzaam voordoen, maar dat zij hun claims vaak overdrijven en dat de onderbouwing ontbreekt. Hiertegen treden wij nu op.”

Tijdens eerder onderzoek zag de ACM verschillende fouten de revue passeren. Zo zijn er kledingbedrijven die heel algemene termen als ‘duurzaam’ of ‘ethisch’ gebruiken, maar deze niet specificeren of toelichten. Ook zag de ACM T-shirts langskomen waarbij in het label wel ‘biologisch katoen’ stond vermeld, maar die voor minder dan 95 procent uit biokatoen bestonden. Volgens de ACM moet het percentage biologisch katoen in dat geval in het label worden vermeld.

Modint lanceert tool voor berekenen ecologische voetafdruk

De Nederlandse textielbrancheorganisatie Modint lanceert op 18 november de ‘The Modint bAwear Score’, een tool waarmee kleding- en textielbedrijven hun ecologische voetafdruk kunnen berekenen. Daarmee kan worden voorzien in feitelijke onderbouwing voor bijvoorbeeld duurzaamheidsclaims. “Kennis van impact is het begin van verbetering en de basis van feitelijke communicatie over duurzaamheid,” zo is te lezen op de website van Modint. De tool wordt op 18 november gelanceerd met een online webinar. Voor het lanceren van de tool werkt Modint samen met bAwear en Creamoda, de Belgische modefederatie.