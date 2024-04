ACM tikt On That Ass op de vingers

Webwinkel On That Ass moet duidelijker zijn over abonnementen, vindt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). On That Ass zou consumenten een gratis boxershort beloven, maar zaten daarmee vast aan een abonnement dat niet duidelijk op de website zou staan, melden consumenten aan ACM.

Consumenten moeten duidelijke en volledige informatie verkrijgen alvorens zij een aankoop verrichten, ook als dat gaat om het afsluiten van een abonnement. In het geval van On That Ass komt het niet duidelijk naar voren dat een consument na de eerste gratis boxershort vast zit aan een betaald abonnement waar maandelijkse vervolgverzendingen bij horen, oordeelt ACM.

On That Ass ontving de ACM-klacht en ging ermee aan de slag. Zo wordt nu duidelijk vermeld dat men een abonnement afsluit op de website. Bovendien is de online reclame verduidelijkt én is de bedenktijd van veertien dagen die geldt op online aankopen na ontvangst gewoon van toepassing.