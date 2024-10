ACM waarschuwt voor online damesmodewinkel Berkenbosch Mode

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten voor online damesmodewinkel Berkenbosch Mode. De webwinkel maakt mogelijk gebruik van dropshipping, zo schrijft ACM.

Berkenbosch Mode biedt diverse producten aan, waaronder damesmode. De webwinkel verzendt haar producten rechtstreeks uit China naar de consument. Dit is dropshipping. Op de website adverteert Berkenbosch Mode met ‘besteld voor 23:00 uur, morgen verzonden’. Er wordt alleen achterwege gelaten dat de producten uit China moeten komen en de levertijd zo’n 3 weken bedraagt.

Consumenten worden bovendien op het verkeerde been gezet, omdat er wordt gemeld dat bestellingen in Nederland na 3 tot 5 werkdagen worden geleverd. Daarnaast is er verwarring over de bedrijfsnaam op de website. ‘Berkenbosch Amsterdam’ laat de consument namelijk denken dat het product binnen een korte tijd wordt geleverd, oordeelt ACM. De waakhond kreeg ook klachten over de advertenties van artikelen. De foto’s zouden “te mooi worden voorgespiegeld en niet overeenkomen met de foto’s op de website”.

ACM zegt diverse malen contact te hebben gezocht, maar geen gehoor te krijgen. “Om verdere schade voor consumenten te voorkomen waarschuwt de ACM nu voor de praktijken van deze webwinkel.” Er kan nog steeds worden besteld bij Berkenbosch Mode.