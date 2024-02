ACM waarschuwt voor twee online modewinkels die rechtstreeks uit het buitenland leveren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten voor twee online modewinkels die mogelijk gebruikmaken van dropshipping. De ACM ontving tientallen meldingen over lange levertijden, tegenvallende kwaliteit van producten en problemen met terugsturen en terugbetalen. Het gaat om de webshops ‘Bestie On The Move’ en ‘Van Halen Mode’, aldus ACM in een persbericht.

Dropshipping op zich is niet verboden, maar ondernemers moeten hier de consument wel over informeren. Dat doet Beste On The Move volgens de ACM niet. De levertijd van de online modewinkel zou langer dan drie weken zijn, terwijl de website ‘voor 23:00 uur besteld, vandaag verzonden’ meldt. Hierdoor veronderstellen consumenten dat hun bestelling vaak binnen enkele bestellingen in huis is. Bovendien wordt het terugsturen van producten als lastig ervaren, omdat het retouradres China als bestemming weergeeft. De kwaliteit van de kleding zou daarnaast veel lager zijn dan op de website wordt getoond. Voor klachten is Beste On The Move slecht bereikbaar.

Bij Van Halen Mode is eenzelfde verhaal te horen. De online modewinkel belooft een levertijd van vijf à acht dagen, terwijl deze in werkelijkheid minimaal drie weken bedraagt. Het terugsturen en terugbetalen wordt ook als lastig bestempeld door het retourneren naar China. Bovendien blijkt de kwaliteit van de kleding lager dan aangegeven op de website. Ook Van Halen Mode is moeilijk bereikbaar voor klachten.

ACM roept consumenten op websites goed te scannen alvorens men overgaat naar een aankoop. Zo kunnen consumenten de website controleren op contactgegevens en een btw-nummer. Controleer bovendien de informatie over kosten, herkomst van het product en levertijden. Als laatste kunnen beoordelingen van andere consumenten een goed beeld geven hoe een webshop werkt.