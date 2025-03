ACM ziet klachten over dropshippers toenemen in 2024

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontving in het jaar 2024 tien procent meer klachten. Daarbij nam met name het aantal meldingen over ongewenste en misleidende telefonische werving over problemen met webshops toe, zo meldt ACM in een bericht.

Consumenten meldden zich bij de ACM voornamelijk over dropshippers die producten niet leverden, producten met te lage kwaliteit en problemen bij retourneringen. De waakhond ontving in totaal 78.000 klachten van consumenten in 2024.

ACM ontving ook 6.000 klachten van bedrijven. Wat voor klachten de waakhond van bedrijven ontving, wordt niet in het bericht genoemd.