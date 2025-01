Acne Studios behaalt B-Corp-certificering: ‘Versterking van sociale en ecologische engagement’

Het Zweedse modemerk Acne Studios heeft een B-Corp-certificering behaald. Hiermee voegt het merk zich bij een groeiende groep modebedrijven die zich inzetten om hun ecologische en sociale impact te verbeteren.

Het verkrijgen van de B-Corp-certificering was geen gemakkelijke opgave voor Acne Studios, zo onderstreept het merk vandaag in een persbericht. Om een B-Corp-certificering te krijgen moeten bedrijven meer dan 300 gedetailleerde vragen beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen, van ecologische impact en governance tot de behandeling van medewerkers en klanten. Het duurde 24 maanden voor het team van het in Stockholm gevestigde modehuis om te voldoen aan de eisen van B Lab, het non-profitnetwerk dat de certificering verstrekt.

Acne Studios behaalde een score van 83,2, wat net boven de drempelwaarde van 80 ligt die vereist is voor de B-Corp-certificering. Ter vergelijking: Patagonia, vaak geprezen om zijn duurzaamheid en sociale impact, behaalt een indrukwekkende score van 166, terwijl het Nederlandse merk Mud Jeans een score van 124,7 heeft. Het modebedrijf Fabienne Chapot heeft een score van 86,3 behaald. Elke drie jaar wordt een herbeoordeling uitgevoerd om ervoor te zorgen dat bedrijven de gestelde normen blijven naleven en hun sociale en ecologische prestaties blijven verbeteren.

Mattias Magnusson, CEO van Acne Studios, deelt hierover: "Als merk hebben we de verantwoordelijkheid om verandering te bevorderen en onze bijdrage te leveren aan het creëren van een duurzamere mode-industrie. Dit is een verplichting die we in alle facetten van ons bedrijf implementeren, van ontwerp tot productie, partners en ethische normen. De B-Corp-certificering erkent de stappen die we hebben gezet en biedt ons een stevig kader om ons sociale en ecologische engagement verder te versterken."

Acne, dat staat voor Ambition to Create Novel Expressions, Studios werd in 1997 opgericht door Johnny Johansson. De designer ontwierp 100 spijkerbroeken met rode stiksels en deelde deze uit aan vrienden en familie. De jeans werden opgepikt door grote modebladen en al snel werd de jeanslijn uitgebreid met mannen- en dameskleding. Acne Studios heeft inmiddels filialen in toonaangevende modesteden zoals Londen, Stockholm, Hong Kong, Osaka, Parijs, Seoul en New York. IDG Capital en I.T. Group hebben in totaal 41 procent van de aandelen van Acne Studios.