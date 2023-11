Actie en urgentie: Valentino publiceert eerste duurzaamheidsrapport

In een wereld waar duurzaamheidspraktijken steeds meer een noodzaak worden in plaats van een keuze, zijn rapporten hierover nu een industrienorm die gebruikt wordt als platform om transparantie en verantwoording te garanderen. Hoewel het concept al op grote schaal wordt toegepast door grote conglomeraten en wereldwijde modemerken, is het minder duidelijk zichtbaar in de werking van onafhankelijke luxemerken - iets waar Maison Valentino verandering in lijkt te brengen.

Het Italiaanse merk heeft nu zijn eerste duurzaamheidsrapport voor het jaar 2022 gepubliceerd, een stap die naar eigen zeggen in lijn is met zijn "inzet voor een verantwoordelijke en ethische benadering van mens en milieu". Het document volgt het motto van de overkoepelende duurzaamheidsstrategie 'Let the Beauty Prosper' en geeft een overzicht van specifieke doelen, prestaties en doelstellingen die in overeenstemming zijn met de Global Reporting Initiative (GRI) standaard.

In een gezamenlijke verklaring in het rapport zeiden creatief directeur Pierpaolo Piccioli en CEO Jacopo Venturini: "Als Maison de Couture is het belangrijk voor ons om ons duurzaam te blijven ontwikkelen en tegelijkertijd veerkracht op te bouwen en een herhaalbare, ethische en verantwoorde groei te behouden. Bij Valentino begrijpen we de urgentie om actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid en we zetten ons in om een cultuur te promoten die ons milieu en de gemeenschap omarmt.

Streven naar traceerbare grondstoffen, hernieuwbare energie

"We hebben de plicht en de kans om de lat steeds hoger te leggen met voortdurende verbeteringen. Daarom presenteren we met trots het allereerste duurzaamheidsrapport van ons Maison. Dit is een poging om onze prestaties te meten met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak en om ambitieuze doelen te stellen. Ons doel is om doelgericht te leiden en een positieve impact te hebben, zowel binnen het bedrijf als met en voor onze gemeenschap en iedereen."

De publicatie volgt drie centrale principes, die Valentino naar eigen zeggen elk in de loop van de tijd zal monitoren om "een duurzaam pad te garanderen". Terwijl het product-gedeelte draait om de toewijding aan het behoud van "couture-excellentie en het bevorderen van ethische waarden" in de toeleveringsketen, biedt 'People' een overzicht van het personeel van de groep en de initiatieven om gemeenschappen te ondersteunen. Daarnaast geeft Planet inzicht in de ecologische voetafdruk van het bedrijf en belicht het zijn reeks circulaire projecten.

Naast de verschillende details en gegevens in het rapport, deelde Valentino ook de centrale doelstellingen in zijn operationele plan. Deze omvatten onder andere het garanderen dat 100 procent van de belangrijkste grondstoffen traceerbaar zijn tegen 2030, het trainen van 80 procent van de werknemers in de duurzaamheidsstrategie tegen 2026 en het integreren van 90 procent hernieuwbare energie in de hele groep tegen 2030.