Active Ants volledig in handen van Bpostgroup

Bpostgroup verwerft alle aandelen van Active Ants, dat maakt Bpostgroup bekend in een persbericht. Voorheen had Bpostgroup 75 procent van de aandelen in bezit.

Active Ants is een filiaal actief in het geheel geautomatiseerde, logistieke proces voor webwinkels. Het verwerven van de aandelen past volgens Bpostgroup in het strategische partnerschap dat de twee bedrijven in 2018 ondertekenden. De missie blijft ongewijzigd: het ondersteunen van de e-commerce activiteiten van webshops door end-to-end oplossingen aan te bieden, zo is te lezen.

Door de overname treden Jeroen Dekker en Jean Lahaye, voormalige directeurs van Active Ants, af. Bram Blondé is per 21 augustus benoemd tot nieuwe Chief Executive Officer van Active Ants.

Philippe Dartienne, CEO van Bpostgroup, in het persbericht: “Bpostgroup blijft investeren in de toekomst. Dit is een nieuwe fase voor het bedrijf en past perfect in onze strategie. We namen in 2018 een meerderheidsbelang in Active Ants omdat we overtuigd waren van hun potentieel. Vandaag zien we hoe de diensten van Active Ants, Radial en Landmark Global elkaar perfect aanvullen en zo een meerwaarde creëren voor onze klanten. Wij bieden een uitgebreide waaier van diensten aan met een bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Ik wil uitdrukkelijk Jeroen Dekker en Jean Lahaye bedanken voor de vijf mooie jaren van professionele samenwerking.”