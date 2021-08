Activewear merk Sweaty Betty overgenomen door Wolverine World Wide, Inc.

Het Britse activewear merk Sweaty Betty is overgenomen door footwear en lifestyle groep Wolverine World Wide, Inc. Laatstgenoemde heeft alle aandelen van het moederbedrijf van Sweaty Betty, Lady of Leisure Investco Limited, overgenomen van onder andere L Catterton en andere aandeelhouders voor 410 miljoen dollar. Omgerekend is dit 344 miljoen euro.

“De acquisitie van Sweaty Betty complementeert onze strategische draai de laatste jaren van een traditionele footwear wholesaler naar een consumenten-geobsedeerd, digitaal-gefocust groeibedrijf,” aldus Blake Krueger, CEO van Wolverine World Wide, Inc., in het persbericht. “Wolverine heeft een lange en succesvolle geschiedenis van het overnemen en bouwen van merken, waaronder performance merken zoals Sweaty Betty, en we zijn verheugd ze te verwelkomen binnen het bedrijf.” De overname van het activewear merk past ook in de strategie van Wolverine om het bedrijf uit te breiden buiten footwear, zo blijkt uit het statement.

Sweaty Betty CEO Julia Strauss zal bij het bedrijf aanblijven en het merk blijven leiden. “We hebben Sweaty Betty in 1998 opgericht met het doel vrouwen kracht te geven door fitness en vandaag zijn we verheugd dat we de juiste partner hebben gevonden in Wolverine World Wide, een bedrijf dat perfect gepositioneerd is voor het versnellen van onze missie,” aldus Sweaty Betty mede-oprichters Tamara en Simon Hill-Norton, in het bericht.