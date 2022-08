Adidas AG behaalt omzetplus maar stelt jaarverwachting naar beneden bij

Adidas AG behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 5.596 miljoen euro, zo blijkt uit een kwartaalverslag van het merk. De omzet stijgt hiermee met 10,2 procent in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie gaat het om een stijging van vier procent. De bruto winst (2.815 miljoen euro) steeg met een kleine twee procent (1,9) ten opzichte van vorig jaar. De operationele winst (392 miljoen euro) en de EBIT (300 miljoen euro) daalde echter respectievelijk met 27,9 en 41,2 procent.

Vooral in Latijns en Noord Amerika groeide de omzet sterk, met respectievelijk 37 en 21,3 procent. Ook in Europa, het Midden Oosten en Afrika vond er groei plaats van 6,8 procent. In China daalde de omzet echter met ruim 35 procent.

Wanneer de cijfers van het afgelopen half jaar vergeleken worden met het eerste half jaar van 2021, stijgt de omzet met 5,3 procent. De brutowinst steeg met 1,9 procent. De operationele winst en EBIT daalde met respectievelijk 33,6 en 39,6 procent.

Op basis van de afgenomen omzet in de Chinese markt, die toe te wijden is aan de corona-gerelateerde restricties in het gebied, stelde Adidas AG eind juli zijn verwachtingen voor het financiële jaar 2022 bij, zo wordt in het verslag vermeld. Het merk gaat op dit moment uit van een omzetgroei tussen de vijf en tien procent in 2022, tegenover een initiële verwachting van elf tot dertien procent groei. Ook deelt Adidas AG dat ze een “mogelijke vertraging van de consumentenbestedingen op alle andere markten voor de rest van het jaar” in overweging moeten nemen in hun jaarverwachting.