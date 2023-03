‘Adidas AG en Beyoncé stoppen samenwerking door tegenvallende verkopen’

Duits merk Adidas AG en artiest Beyoncé stoppen met hun samenwerking na tegenvallende verkoopcijfers van Beyoncé’s kledinglijn Ivy Park. Daarnaast zouden beide partijen ‘creatieve meningsverschillen’ hebben, zo schrijven diverse Amerikaanse media, waaronder The Wall Street Journal.

Het contract tussen Adidas en Beyoncé zou later dit jaar aflopen. Toch besloten beide partijen de samenwerking al eerder te beëindigen. Dat komt door onenigheid over de creatieve ideeën, zo schrijft The Wall Street Journal. Daarnaast spelen de tegenvallende verkoopcijfers uit 2022 een rol. Adidas verwachtte namelijk dat de samenwerking vorig jaar goed zou zijn voor 250 miljoen dollar (232,4 miljoen euro). Ivy Park bracht vorig jaar echter maar 40 miljoen dollar (37,2 miljoen euro) op.

Adidas en Beyoncé ging in 2019 een partnerschap aan. Ivy Park werd in 2016 opgericht in samenwerking met het Arcadia merk Topshop. Het merk verkoopt kleding, schoenen en accessoires ontworpen door Beyoncé voor verschillende sportactiviteiten, zoals yoga, dansen en hardlopen.

FashionUnited heeft informatie opgevraagd bij Adidas AG, maar heeft nog niks van het Duitse merk vernomen. Dit artikel wordt mogelijk aangepast.