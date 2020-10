'Adidas AG wil mogelijk van Reebok af'

Er zijn geruchten dat Adidas AG mogelijk zijn dochterbedrijf Reebok wil verkopen. Het Duitse tijdschrift Manager Magazin meldt dat het merk er vóór maart 2021 van af wil en dat er al geïnteresseerde partijen zijn. Adidas heeft het nieuws niet kunnen bevestigen.

Het Duitse sportmerk kocht Reebok in 2006 voor 3,8 miljard dollar (rond de 3,21 miljard euro), om tegen Nike te concurreren. In het eerste halfjaar van 2019 nam de omzet bij Reebok af met 2 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was de omzet bij de Adidas Group flink afgenomen: De omzet bij gelijke wisselkoersen liep terug met 19 procent en de nettowinst viel zelfs 97 procent lager uit dan een jaar eerder. Bij Reebok daalde de omzet met 12 procent bij gelijke wisselkoersen, bij Adidas was de afname 20 procent.