Adidas behaalt beter dan verwachte resultaten in vierde kwartaal

De omzet van het Duitse sportkledingmerk Adidas steeg in het vierde kwartaal met 19 procent, terwijl de omzet in euro's met 24 procent toenam tot 6 miljard euro. Exclusief de Yeezy-verkoop in beide jaren steeg de omzet, bij gelijke wisselkoersen, met 18 procent. Dit wordt gemeld in het kwartaalverslag van het bedrijf.

De bedrijfswinst bereikte in het kwartaal 57 miljoen euro. De brutomarge van het bedrijf steeg in het kwartaal met 5,2 procentpunten tot 49,8 procent. Adidas noemt de resultaten 'beter dan verwacht', in het kwartaalverslag.

Gebaseerd op voorlopige cijfers voor het volledige jaar, steeg de omzet bij gelijke wisselkoersen van het bedrijf met 12 procent. In euro's steeg de omzet in 2024 met 11 procent tot 24 miljard euro. Exclusief de Yeezy-verkoop in beide jaren steeg de valuta-neutrale omzet met 13 procent.

Adidas voegde eraan toe dat de brutomarge in 2024 met 3,3 procentpunten verbeterde tot 50,8 procent, terwijl de bedrijfswinst over het hele jaar met meer dan 1 miljard euro steeg tot 1,3 miljard euro.

In een reactie op de voorlopige cijfers meldt Adidas CEO Bjørn Gulden: "Ik ben zeer tevreden over de manier waarop het vierde kwartaal en het volledige jaar zich voor ons bij Adidas hebben ontwikkeld. We zien duidelijk dat de interesse van consumenten en retailers in onze producten toeneemt, zowel in lifestyle als in performance."

"Er is momenteel veel macro-economische onzekerheid, maar we hebben duidelijk het doel om opnieuw dubbelcijferig te groeien met het merk Adidas en die groei te gebruiken om onze bedrijfswinst verder te verbeteren en verdere vooruitgang te boeken in de richting van onze doelstelling van een marge van 10 procent."

Adidas zal op 5 maart 2025 de definitieve financiële resultaten voor 2024 publiceren en de financiële verwachtingen voor 2025 bekendmaken.