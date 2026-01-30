Adidas boekt sterke omzetgroei en start aandeleninkoop

Het Duitse sportmerk Adidas presenteert sterke voorlopige financiële resultaten over het volledige jaar 2025. Tweecijferige groei in alle marktsegmenten ondersteunt deze prestatie. Het bedrijf uit Herzogenaurach bereikt een recordomzet van 24,81 miljard euro, een stijging ten opzichte van 23,68 miljard euro in 2024. Deze groei vindt plaats ondanks een negatief valuta-effect van meer dan een miljard euro.

De omzet van het Adidas-merk stijgt voor het tweede jaar op rij met 13 procent op valuta-neutrale basis. Rekening houdend met Yeezy-verkopen uit het voorgaande jaar, die in 2024 ongeveer 650 miljoen euro bedroegen, bedraagt de valuta-neutrale omzetgroei 10 procent. De brutomarge verbetert met 0,8 procentpunt naar 51,6 procent in 2025, ondanks druk door hogere tarieven en ongunstige valutaontwikkelingen.

De bedrijfswinst over het volledige jaar 2025 laat een aanzienlijke stijging zien. Een toename van meer dan 700 miljoen euro resulteert in een bedrijfswinst van 2,06 miljard euro.

Vierde kwartaal en start aandeleninkoop

In het vierde kwartaal van 2025 stijgt de valuta-neutrale omzet van het Adidas-merk met 11 procent. Inclusief het effect van eerdere Yeezy-verkopen bedraagt de valuta-neutrale omzetgroei in het vierde kwartaal 10 procent. In euro's bereikt de kwartaalomzet 6,08 miljard euro, vergeleken met 5,97 miljard euro in dezelfde periode van 2024.

De brutomarge in het kwartaal verbetert met één procentpunt naar 50,8 procent. De bedrijfswinst voor het vierde kwartaal verdubbelt ruim en bereikt 164 miljoen euro, tegenover 57 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Naar aanleiding van deze resultaten besluit het bestuur van Adidas een aandeleninkoop te starten. Begin februari start het concern met de inkoop van aandelen ter waarde van maximaal één miljard euro gedurende 2026. Deze aandelen worden ingetrokken en gefinancierd door de verwachte sterke cashflow in 2026. Door zelf aandelen in te kopen, haalt Adidas effectief aandelen van de markt en worden de overige aandelen waardevoller voor de andere investeerders.

Strategische vooruitzichten en kwalitatieve groei

Bjørn Gulden, topman van Adidas, schrijft de prestatie toe aan 'kwalitatieve groei'. Het concern slaagt erin hoge full-price verkopen te behouden en kortingen onder controle te houden. Gulden benadrukt dat de brutomarge van 51,6 procent, exclusief Yeezy, historisch hoog is voor het merk.

De topman toont vertrouwen in toekomstige omzet- en winstgroei in alle segmenten, waaronder sport, comfort, lifestyle en mode. Gulden wijst ook op het belang van aankomende grote sportevenementen, waaronder de Olympische en Paralympische Winterspelen in Italië en het FIFA Wereldkampioenschap.

Publicatie van de definitieve financiële resultaten over 2025 en de financiële verwachtingen voor 2026 staat gepland voor 4 maart 2026.