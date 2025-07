Adidas en Puma zwak na kritische blik van analisten

De aandelen van de twee sportartikelfabrikanten Adidas en Puma zetten hun verliezen donderdag voort. Adidas stelde teleur na de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal en de bevestiging van de vooruitzichten. Verschillende analisten verlaagden hun koersdoelen. De aandelen van Puma leden onder een negatief commentaar van de Baader Bank na de publicatie van de volledige kwartaalcijfers.

Adidas verloor 2,5 procent in de Dax tot 170,60 euro, nadat het woensdag 11,5 procent was gedaald als gevolg van de niet verhoogde jaardoelen. Puma daalde in de MDax eveneens met 2,5 procent tot 18,94 euro.

Goldman Sachs, die het aandeel ‘neutraal’ beoordeelt, en Citigroup en Bank of America, die hun koopadvies handhaafden, behoorden tot de vele analysehuizen die hun koersdoelen voor Adidas verlaagden. De experts van Goldman Sachs hadden vooral kritiek op de gemiste omzetverwachtingen in het tweede kwartaal. Met het oog op de jaardoelen spraken ze van ‘matige vooruitgang’, mede door de druk van de verbeteringen bij concurrent Nike.

Wat Puma betreft, zorgde met name de verlaging van Baader Bank-analist Volker Bosse van ‘add’ naar ‘reduce’ voor koersverliezen. Bosse verlaagde tegelijkertijd het koersdoel van 25 naar 18 euro, omdat hij verwacht dat de sportartikelfabrikant nog een lange weg te gaan heeft wat betreft de normalisering van zijn activiteiten. Hij verwees naar uitspraken van de nieuwe directeur Arthur Hoeld, dat 2025 een herstart wordt en 2026 een overgangsjaar.

Analist Dirk Schlamp van de DZ Bank herinnerde aan de cijfers die die dag bekend werden gemaakt. Hij wees erop dat Puma de markt vorige week al had ‘geschokt’ met onverwacht zwakke cijfers over het tweede kwartaal en ‘een forse winstwaarschuwing’ vanwege een afnemende merkdynamiek. Daardoor waren er nu geen verrassingen meer. Van de strategie-update die eind oktober is aangekondigd, hoopt hij meer duidelijkheid te krijgen over hoe de directie het merk opnieuw wil positioneren in de concurrerende prestatie- en lifestyle-markt en weer meer producten tegen de ‘volle prijs’ wil verkopen.