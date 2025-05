Adidas geconfronteerd met datalek

Adidas heeft consumenten gewaarschuwd voor een mogelijk datalek. De sportgigant meldde aan Reuters dat een “ongeautoriseerde externe partij” bepaalde consumentengegevens had verkregen via een externe klantenserviceprovider.

In een verklaring aan de media zei Adidas: “We hebben onmiddellijk stappen ondernomen om het incident te beheersen en een uitgebreid onderzoek gestart, in samenwerking met toonaangevende experts op het gebied van informatiebeveiliging.” Het bedrijf voegde eraan toe: “Adidas is bezig met het informeren van mogelijk getroffen consumenten.”

De gestolen gegevens bevatten voornamelijk contactinformatie van klanten die eerder contact hadden opgenomen met de klantenservice. Het bedrijf bevestigde dat er geen wachtwoorden of creditcardgegevens zijn buitgemaakt.

Adidas is nu een van de vele wereldwijde merken en retailers die zijn getroffen door een toenemend aantal cyberaanvallen binnen de mode-industrie en daarbuiten. De golf van incidenten begon ogenschijnlijk bij het Britse warenhuis Marks & Spencer, dat in april werd getroffen door een datalek dat het bedrijf dwong de online e-commerceverkoop tijdelijk stop te zetten en een deel van de activiteiten offline te halen. Dit werd gevolgd door soortgelijke incidenten bij luxe retailer Harrods, de Britse supermarktketen Co-Op en het Franse label Dior, dat in mei bevestigde dat een “ongeautoriseerde” partij toegang had gekregen tot “sommige gegevens”, maar er zou geen financiële informatie zijn buitgemaakt.