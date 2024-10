Adidas groeit winst met ruim 500 miljoen in eerste negen maanden van boekjaar 2024

Adidas’ voorlopige resultaten van het derde kwartaal zijn bevestigd. De Duitse sportgigant weet de omzet- en winstgroei definitief te maken, waardoor het bedrijf harder groeit dan verwacht. Adidas geeft in het definitieve kwartaalverslag een dieper kijkje in de cijfers.

Samenvatting Adidas bevestigt omzetgroei van 7,3 procent in het derde kwartaal en een valuta-neutrale groei van 10 procent.

De winst stijgt aanzienlijk in de eerste negen maanden, met een operationeel resultaat van 1,2 miljard euro en een nettowinst van 851 miljoen euro.

De positieve resultaten bevestigen de bijgestelde prognose van Adidas voor boekjaar 2024, met een verwachte omzetgroei van 10 procent.

De omzet van het derde kwartaal eindigt op 6,4 miljard euro en markeert een groei van 7,3 procent. Adidas benadrukt dat de omzetstijging valuta-neutraal op tien procent uitkomt. Het merk Adidas stimuleert de omzetgroei het meest: de activiteiten groeien hier met 14 procent. De verkopen van de resterende Yeezy-voorraad zorgden voor 200 miljoen euro omzet. Dit is aanzienlijk lager vergeleken met dezelfde periode in 2023 - toen de Yeezy-verkoop zorgde voor 350 miljoen euro omzet.

Adidas spreekt van een dubbelcijferige omzetgroei in Europa, ‘opkomende markten’, Latijns-Amerika en Japan/Zuid-Korea. Valuta-neutraal stijgt Adidas’ omzet met 18 procent in Europa. In ‘opkomende markten’ en Latijns-Amerika is dat 16 en 28 procent, terwijl de omzet in Japan/Zuid-Korea groeit met 18 procent. Op de Chinese afzetmarkt wordt een omzetgroei van 9 procent genoteerd, maar in Noord-Amerika dalen de verkopen met 7 procent. Volgens Adidas is de daling ‘uitsluitend te wijten aan de aanzienlijk kleinere Yeezy-activiteiten’.

Zoals vermeld in de voorlopige resultaten komt het operationele resultaat uit op 598 miljoen euro. Dat is een behoorlijke groei vergeleken met een jaar eerder, toen er een operationele winst van 409 miljoen euro werd genoteerd. Onderaan de streep schrijft Adidas een winstgroei van maar liefst 69,8 procent in de boeken: De winst schiet omhoog van 280 miljoen naar 476 miljoen euro.

Met deze resultaten is de optelsom voor de eerste negen maanden van boekjaar 2024 compleet. Zo stijgt Adidas’ omzet met 6,6 procent naar 17,7 miljard euro en wordt het operationele resultaat verdubbeld. Deze winst groeit van 646 miljoen euro naar ruim 1,2 miljard euro. Onderaan de streep houdt de Duitse sportmodegigant dan ook aanzienlijk meer winst over. Adidas ziet zijn winst met ruim 500 miljoen euro toenemen naar 851 miljoen euro.

Deze definitieve cijfers zorgen ervoor dat de bijgestelde prognose van Adidas nogmaals wordt bevestigd. De Duitse sportmodegigant verwacht dan ook dat de omzet valutalneutraal met tien procent zal stijgen in boekjaar 2024. Daarnaast wordt verwacht dat het operationele resultaat de grens van 1,2 miljard euro zal bereiken en dat de verdere verkoop van de Yeezy-voorraad in het vierde kwartaal goed zal zijn voor 50 miljoen euro, maar geen winstbijdrage zal leveren.