Adidas haalt naar verluidt 508 miljoen euro op in eerste Yeezy-verkoop

Sportmodegigant Adidas zou 508 miljoen euro hebben binnengehaald bij de eerste verkoop van Yeezy-schoenen als onderdeel van de afschrijving op de resterende voorraad van het merk.

Adidas koos ervoor om de verkoop van Yeezy-sneakers in oktober stop te zetten, nadat de samenwerking met de controversiële ontwerper en rapper Ye (Kanye West) ten einde kwam na zijn tirade van antisemitische opmerkingen.

Later, in mei van dit jaar, werd onthuld dat het merk van plan was om zijn resterende Yeezy-voorraad te verkopen omdat het had bedacht dat het vernietigen van de voorraad zou leiden tot een afschrijving van 500 miljoen euro.

Het bedrijf beweerde verder dat het van plan was om een deel van de opbrengst te doneren aan goede doelen die racisme en antisemitisme aanpakken, waaronder de Anti Defamation League en het Philonise and Keeta Floyd Institute for Social Change.

Bij de eerste verkoop werden 15 verschillende Yeezy-modellen aangeboden, van slides tot duurdere stijlen, waaronder de 500 Utility Black.

Volgens The Financial Times, die het nieuws aanvankelijk had gemeld, overtrof de vraag bij de eerste online uitverkoop de verwachtingen van het bedrijf, met vier miljoen paar sportschoenen als eindcijfer.

Bronnen van het medium voegden eraan toe dat Adidas door de vraag niet aan alle bestellingen kon voldoen, ondanks het feit dat klanten zich voorafgaand aan de verkoop online moesten registreren en hun aanvragen moesten indienen.

Adidas is ook van plan om de opbrengst van de verkoop te gebruiken om royalty's aan Ye te betalen en kosten te dekken die verband houden met het beëindigen van het partnerschap van het duo.