Adidas heeft importheffingen beter onder controle

Sportartikelenconcern Adidas beperkt de gevolgen van Amerikaanse importheffingen op zijn internationale activiteiten. Voor het lopende jaar verwacht CEO Bjørn Gulden een negatieve impact van slechts zo'n 120 miljoen euro. Eerder ging het bedrijf nog uit van een negatieve invloed ter waarde van 200 miljoen euro. Het merendeel hiervan wordt in het vierde kwartaal verwacht. De aandelen van Adidas, die bij de opening van de beurs op woensdag nauwelijks bewogen, zijn uiteindelijk aanzienlijk gedaald. Rond het middaguur stonden de aandelen op een verlies van vier procent.

Nieuwe goederenstromen

Adidas heeft tot nu toe slechts selectief de prijzen van enkele nieuwe producten in de Verenigde Staten verhoogd, aldus Gulden. Het bedrijf probeert de productie zo te sturen dat de verschillende markten worden bevoorraad vanuit landen met de laagst mogelijke invoertarieven. Zo wordt de belangrijke Chinese markt steeds meer vanuit de eigen productie bediend.

Toch zal de druk door het Amerikaanse importbeleid komend jaar toenemen, schat Gulden in. Het is nog volledig onduidelijk wat de indirecte gevolgen van de heffingen zullen zijn, zoals een verminderde koopkracht door stijgende inflatie en mogelijke prijzenoorlogen in de detailhandel.

Nieuw jaar met Olympische Spelen en WK voetbal

Adidas publiceerde vorige week al voorlopige cijfers voor het derde kwartaal en verhoogde na een omzetrecord de prognose voor het lopende jaar. De focus ligt nu op een goede overgang naar 2026, aldus Gulden. Komend jaar vinden onder andere de Olympische Winterspelen en het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico plaats.

Gulden stapte in 2023 over van concurrent Puma naar Adidas en moest aanvankelijk verliezen bekendmaken. Het bedrijf ligt inmiddels op koers en behaalt een operationele winstmarge van tien procent. Onder de streep bleef in de eerste negen maanden van 2025 een winst uit voortgezette activiteiten van 1,3 miljard euro over. In 2024 was dit in dezelfde periode 851 miljoen euro.