Adidas-investeerder stemt tegen herverkiezing voorzitter

Een belangrijke aandeelhouder van Adidas heeft aangegeven tegen het voorstel te stemmen om Thomas Rabe opnieuw te kiezen als voorzitter van het bedrijf tijdens de jaarlijkse vergadering op 15 mei.

Allianz Global Investors, de 13e grootste investeerder van Adidas, zegt dat het tegen de herverkiezing is omdat het de combinatie van Rabe’s functie als voorzitter van Adidas en zijn andere rollen als CEO van RTL Group en Bertelsmann Management SE te veel werkdruk vindt.

In een LinkedIn-bericht benadrukte de investeringsgroep dat Adidas in 2024 had beloofd om Rabe een jaar langer aan te stellen om zijn opvolger te vinden. Ondanks deze toezegging heeft het bedrijf sindsdien geen opvolger gepresenteerd, noch een overtuigend opvolgingsplan. Allianz Global Investors roept Adidas op om een duidelijk opvolgingsplan te presenteren, zodat er genoeg tijd is voor een soepele overgang. De nieuwe voorzitter moet, volgens Allianz, onafhankelijk zijn en niet tegelijk een andere bestuursfunctie bekleden.

Matt Christensen van Allianz benadrukte het belang van een goede opvolgingsplanning en de juiste competenties voor de nieuwe voorzitter, die sterke leiderschapskwaliteiten, ervaring en onafhankelijkheid moet hebben om de raad effectief te leiden, vooral in tijden van crisis.

Rabe reageerde in een brief aan aandeelhouders, waarin hij vroeg om nog één jaar vertrouwen. Hij erkende de zorgen over zijn werkdruk, maar zei dat stabiliteit en ervaring belangrijk zijn voor het succes van Adidas, vooral gezien de uitdagingen op de markt. Rabe benadrukte dat hij voldoende tijd heeft voor zijn rol en dat hij eind 2026 van plan is de raad van commissarissen voorgoed te verlaten.