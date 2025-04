Adidas verdubbelt winst in eerste kwartaal

De Duitse sportartikelenfabrikant Adidas AG is succesvol het boekjaar 2025 gestart. Nadat het bedrijf enkele dagen geleden al belangrijke hoofdpunten had gepubliceerd, presenteerde het nu op dinsdag zijn volledige resultaten en meldde het sterke stijgingen in omzet en winst.

In de maanden januari tot en met maart bereikte de concernomzet een hoogte van 6,15 miljard euro, een stijging van 12,7 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van het voorgaande jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen groeiden de opbrengsten met 13 procent.

In alle marktregio's stijgen de opbrengsten

Het bedrijf dankte de duidelijke plus aan de sterke vraag naar producten van het hoofdmerk Adidas en aan de groei in alle marktregio's. In Europa steeg de omzet met 14,6 procent tot 1,99 miljard euro. In Latijns-Amerika groeiden de opbrengsten met 13,5 procent tot 698 miljoen euro, in het segment Emerging Markets stegen ze zelfs met 22,3 procent tot 870 miljoen euro.

In China verhoogde het bedrijf zijn groeitempo. Daar steeg de omzet met 14,7 procent tot 1,03 miljard euro. In Japan en Zuid-Korea behaalde Adidas een plus van 10,2 procent tot 374 miljoen euro.

Adidas kan zijn kwartaalresultaat krachtig verhogen

In Noord-Amerika groeiden de opbrengsten met 5,5 procent tot 1,18 miljard euro. Adidas verklaarde de relatief geringe stijging door te zeggen dat daar het omzetaandeel van producten van het inmiddels stopgezette merk Yeezy in het voorgaande jaar relatief hoog was geweest. Gecorrigeerd voor de Yeezy-opbrengsten was de omzet in Noord-Amerika wisselkoersgecorrigeerd met 13 procent gestegen. Het bedrijf verklaarde nogmaals dat de uitverkoop van de restanten van Yeezy aan het einde van het afgelopen jaar was stopgezet en dat er inmiddels geen omzet meer wordt geboekt met artikelen van het label.

Dankzij de omzetgroei en een verbetering van de brutomarge van 51,2 naar 52,1 procent, die volgens het bedrijf 'voornamelijk aan lagere product- en vrachtkosten en minder kortingen te danken' was, steeg de operationele winst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 81,7 procent tot 610 miljoen euro. De nettowinst die aan de aandeelhouders kon worden toegerekend, kon de sportartikelenfabrikant zelfs meer dan verdubbelen. Deze groeide van 170 naar 428 miljoen euro (plus 151,3 procent).

De Amerikaanse douanepolitiek zorgt voor onzekerheden

CEO Bjørn Gulden toont zich tevreden met de actuele cijfers. “Ik ben erg trots op wat ons team in het eerste kwartaal heeft bereikt”, verklaarde hij in een statement. “Tweecijferige groei in alle markten en alle distributiekanalen in de huidige volatiele omgeving toont de kracht van ons merk en onderstreept het uitstekende werk dat onze medewerkers leveren.”

Met het oog op de nabije toekomst wijst de CEO echter ook op risico's: “In een ‘normale wereld’ zouden we met dit sterke kwartaal, de solide orderportefeuille en de over het algemeen zeer positieve stemming ten opzichte van Adidas onze vooruitzichten voor het hele jaar zowel voor de omzet als voor het bedrijfsresultaat hebben verhoogd. De onzekerheid met betrekking tot de Amerikaanse douanerechten verhindert dat momenteel”, benadrukt Gulden.

De jaarprognoses bleven voorlopig onveranderd. Voor 2025 rekent het management nog steeds op een wisselkoersgecorrigeerde omzetstijging in de hoge enkelcijferige percentages. Daarbij wordt een dubbelcijferige groei bij het kernmerk Adidas verwacht. Het bedrijfsresultaat zou moeten stijgen tot 1,7 tot 1,8 miljard euro.