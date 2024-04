Adidas krabbelt weer op in eerste kwartaal 2024 na verlieslatend 2023

Adidas AG schrijft weer zwarte cijfers aan het begin van het nieuwe boekjaar 2024. De Duitse sportmodegigant presteert in de eerste drie maanden beter dan verwacht, waardoor het ook zijn verwachte verwachtingen voor operationele winst over het hele jaar verhoogt, zo blijkt uit de financiële update van Adidas.

De sportmodegigant ziet zijn verkopen in het eerste kwartaal groeien met vier procent naar 5,5 miljard euro. De groei wordt beperkt door ongunstige wisselkoersontwikkelingen, zo schrijft Adidas in het financieel verslag. Wisselkoersneutraal stijgt de omzet namelijk met acht procent.

Adidas zette aan het begin van het vorige boekjaar een streep door de samenwerking met Yeezy-oprichter en ontwerper Ye. Sindsdien moest het Duitse bedrijf een oplossing vinden voor de Yeezy-voorraad. Adidas koos ervoor om middels strategische verkopen de schade te beperken. Ook in het eerste kwartaal van 2024 dunde de sportmodegigant de Yeezy-voorraad uit. De verkoop hiervan bracht ongeveer 150 miljoen euro op.

De operationele winst zit flink in de lift. Zo weet Adidas de winst te groeien van 60 miljoen naar 336 miljoen euro. Door deze positieve verandering, krabbelt het Duitse bedrijf onderaan de streep weer uit de rode cijfers. Zo noteert Adidas een nettowinst van 170 miljoen euro, terwijl het in het eerste kwartaal een jaar eerder nog een verlies van 30 miljoen euro in de boeken schreef.

Deze positieve ontwikkelingen zorgen voor verhoogde financiële verwachtingen voor het hele boekjaar. Adidas verwacht nu een gemiddelde tot hoge omzetgroei in 2024. Voorheen was dat nog een ‘gemiddelde groei’. Hierbij wordt verwacht dat de verkoop van de Yeezy-voorraad 350 miljoen euro zal opbrengen, waarvan al 150 miljoen euro werd opgehaald in het eerste kwartaal.

Naast de verhoogde omzetverwachtingen worden ook de voorspellingen voor het operationele inkomen bijgesteld. Adidas verwacht nu een operationele winst van 700 miljoen euro, in plaats van 500 miljoen euro.