Adidas' kwartaalwinst stijgt met bijna 95 procent

De Duitse sportartikelenfabrikant Adidas AG heeft zijn groei in het tweede kwartaal van 2025 voortgezet. Woensdag maakte het concern bekend dat de winst onverwacht sterk is gestegen. De omzetontwikkeling werd echter negatief beïnvloed door wisselkoerseffecten.

Negatieve wisselkoerseffecten drukken op de omzetontwikkeling

In de maanden april tot en met juni bereikte de concernomzet 5,95 miljard euro. Dit is een stijging van 2,2 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Volgens het concern moest het daarbij ‘negatieve valutaomrekeningseffecten’ ter hoogte van circa 300 miljoen euro verwerken.

De groei is te danken aan de aanhoudend sterke vraag naar het hoofdmerk Adidas. De opbrengsten hiervan stegen in het tweede kwartaal met twaalf procent, gecorrigeerd voor valuta-effecten. Inclusief de omzetbijdragen van de Yeezy-lijn, waarvan de uitverkoop vorig jaar werd afgerond, stegen de opbrengsten met 8 procent (valutagecorrigeerd).

In Europa steeg de omzet van het merk Adidas met 4,4 procent tot bijna 2 miljard euro. In Noord-Amerika was er een stijging van 2,8 procent tot 1,34 miljard euro. In Latijns-Amerika groeiden de opbrengsten met 0,1 procent tot 673 miljoen euro, in de opkomende markten met 1,7 procent tot 762 miljoen euro.

In Japan en Zuid-Korea realiseerde Adidas een plus van 10,8 procent tot 355 miljoen euro. Alleen in China daalde de omzet. Daar zakte de omzet met 3 procent tot 798 miljoen euro.

Kwartaalresultaat opnieuw fors gestegen

Dankzij de omzetgroei en een verbetering van de brutomarge van 50,8 naar 51,7 procent, die volgens het bedrijf ‘voornamelijk te danken was aan minder kortingen en lagere product- en vrachtkosten’ die ‘nadelige valuta-effecten en de impact van de businessmix meer dan compenseerden’, steeg de operationele winst met 57,7 procent tot 546 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarmee overtrof Adidas de marktverwachtingen. De nettowinst die aan de aandeelhouders toekomt, is bijna verdubbeld. Deze groeide met 94,6 procent tot 369 miljoen euro.

Over het gehele eerste halfjaar steeg de concernomzet met 7,3 procent tot 12,1 miljard euro. De nettowinst die aan de aandeelhouders toekomt, sprong met 121,4 procent omhoog tot 798 miljoen euro.

Ondanks aanhoudende onzekerheden bevestigt het concern zijn jaarprognoses

CEO Bjørn Gulden trok een positieve tussenbalans op van het lopende jaar. ‘Ik ben zeer tevreden en opnieuw trots op wat ons team zowel in het tweede kwartaal als in de eerste helft van 2025 heeft gepresteerd’, verklaarde hij in een verklaring. ‘We zijn continu met dubbele cijfers gegroeid en hebben de eerste jaarhelft afgesloten met een groei van veertien procent voor het merk Adidas.’

De CEO drong echter ook aan op verdere inspanningen: ‘Er is nog veel dat we moeten verbeteren’, benadrukte Gulden. ‘We zijn nog lang niet klaar met het optimaliseren van ons bedrijfsmodel. We zijn ervan overtuigd dat het de juiste strategie is om een wereldwijd merk met een lokale mindset te zijn om wereldwijd succesvol te zijn.’

Met het oog op de nabije toekomst wees de CEO op de aanhoudende risico's: ‘Het jaar is uitstekend voor ons begonnen, en normaal gesproken zouden we nu zeer positief zijn in onze vooruitzichten voor het hele jaar. Gezien de wereldwijde volatiliteit en onzekerheid zou dat echter niet erg verstandig zijn. We weten nog steeds niet hoe hoog de importheffingen voor de Verenigde Staten uiteindelijk zullen zijn.’

Gezien de aanhoudende onzekerheden liet het concern zijn jaarprognoses ongewijzigd. Voor 2025 rekent het management nog steeds op een valutagecorrigeerde omzetgroei van een hoog eencijferig percentage. Daarbij wordt een groei met dubbele cijfers verwacht voor het kernmerk Adidas. Het bedrijfsresultaat moet stijgen tot 1,7 à 1,8 miljard euro.

‘We hebben er momenteel vertrouwen in dat we dit zullen bereiken. Natuurlijk kan dit veranderen, ook naar boven, als de tegenwind minder sterk zou zijn dan we nu aannemen’, legde Gulden uit. Hij wees echter ook op mogelijke negatieve effecten van het handelsbeleid van de Amerikaanse regering: ‘We hadden in het tweede kwartaal al negatieve effecten van tientallen miljoenen euro's, en de recente douaneaankondigingen zullen de kosten van onze producten in de Verenigde Staten in de rest van het jaar met maximaal 200 miljoen euro verhogen.’